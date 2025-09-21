“Case private, profitti pubblici zero: Rimini dimentica l’edilizia sociale”

L’edilizia residenziale pubblica, o edilizia sociale, nasce dall’idea di uguaglianza sostanziale e dal diritto all’abitare, sancito dalla Costituzione. Il suo obiettivo è garantire una casa dignitosa a giovani coppie, anziani, famiglie numerose o persone in difficoltà economica. In un contesto dove aumentano le disuguaglianze e trovare un affitto a prezzi accessibili è sempre più difficile, diventa cruciale che i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici.

Bologna ha imboccato questa strada: nei nuovi interventi edilizi è prevista una quota obbligatoria di edilizia sociale, pari al 20% della superficie abitativa, da destinare a chi ne ha diritto. Un modello che contrasta la pura logica speculativa e restituisce alla città spazi di inclusione e giustizia sociale.

A Rimini, invece, si assiste al fenomeno opposto: piccoli lotti con palazzine basse vengono trasformati in condomini di quattro o cinque piani, spesso privi di standard minimi di verde e parcheggi. Interventi che lasciano la città più densa ma non più vivibile. Se anche qui fosse stata introdotta una quota obbligatoria di edilizia sociale, ogni cantiere avrebbe potuto contribuire a costruire una città più equa.

L’auspicio è che il nuovo Piano Urbanistico Generale affronti finalmente il tema, fermando lo scempio edilizio e mettendo al centro il diritto alla casa.

Giù le mani dal mucchio d’ossa (mócc d’òss)

Nell’area della darsena è stato salvato un capannone come testimonianza di archeologia industriale. Fu l’allora assessore alla cultura Stefano Pivato a volere la salvaguardia di quel capannone altrimenti destinato alla demolizione. Il capannone ha un soprannome noto come mócc d’òss (mucchio di ossa) definizione da me data quando con Pivato fu fatto un sopraluogo per valutare come recuperarlo. Era ed è talmente deteriorato che mi è venuto questa espressione dialettale che sicuramente avrò scritto anche male. Sta di fatto che quel soprannome è rimasto nel tempo ed è entrato anche nei documenti ufficiali del comune di Rimini. Nell’idea iniziale di Pivato vi era di farne un museo della marineria.

Ora se ne ritorna a parlare per l’avvio del progetto del nuovo mercato ittico all’ingrosso. Il capannone non rientra nel progetto finanziato ma è inevitabile che si risolva anche il futuro di quell’immobile. Nelle settimane scorse il capannone è stato oggetto di visite da parte importanti ristoratori del riminese. Penso che la visita sia avvenuta su indicazioni, sicuramente informali, da parte di esponenti del Comune di Rimini. In questo caso difficilmente si farebbe un museo della marineria ma molto più semplicemente un ristorante, l’ennesimo ristorante mi verrebbe da dire.

Già altri due esempi di archeologia industriale, in questo caso nell’area dell’ex Padane di piazzale Clementini sono diventati ristoranti. Uno già realizzato, il birrodromo, e l’altro, nelle vicinanze, in un prossimo futuro.

Ricordo che in quel caso non vi fu nessuna gara pubblica da parte di Start Romagna, ma solo una trattiva privata. Tutto regolare sul piano formale del tutto inopportuno sul piano politico anche per le condizioni economiche concesse.

Ovviamente non si potrebbe ripetere la stessa cosa per il “mucchio d’ossa” essendo di proprietà comunale e quindi soggetto alle procedure di evidenza pubblica. Non nascondo che preferirei che il capannone venisse restaurato e dato in gestione alla coop pescatori per realizzare un museo della marineria. Vedremo cosa succede nelle prossime settimane.

Israele esclusa dal TTG, centrodestra in agitazione

Il sindaco di Rimini e il Presidente della Regione, azionisti di riferimento di IEG, hanno chiesto di non far partecipare Israele alla prossima fiera del TTG in programma dall’8 al 10 ottobre 2025. Decisione corretta. Non si può rimanere spettatori inermi del massacro che l’esercito israeliano fa ogni giorno nella striscia di Gaza su ordine del governo di Benjamin Netanyahu.

Secondo inchieste indipendenti che fanno riferimento all’ONU siamo in presenza di un vero e proprio genocidio. 62.000 morti di cui 18.000 bambini e oltre 156.000 feriti. Ebbene il centrodestra di fronte un dramma umanitario di queste dimensioni fa solo polemica politica nei confronti della decisione di escludere Israele dal TTG.

Addirittura, è scesa in campo anche il ministro del turismo Daniela Santanchè. Sono mesi che non interviene su nulla, nonostante una stagione complicata per il turismo balneare e per le vacanze degli italiani tagliate dall’inflazione e dai salari bassi.

Il centrodestra si preoccupa di Israele non dei palestinesi. Carestia, totale mancanza di un’assistenza sanitaria efficace, persone che vivono senza rifugi adeguati in enormi aree di concentrazione, di tutto questo il centrodestra di fatto se ne frega. Per il centrodestra basta solo qualche dichiarazione come quelle del ministro degli esteri su sanzioni all’acqua di rose per qualche esponente del governo israeliano.

Curiosa la teoria che in questo modo si allontana il dialogo e la pace. Allora perché non invitare anche la Russia o la Bielorussia escluse da tutte le manifestazioni comprese quelle sportive, mentre Israele continua a partecipare? La domanda rimarrà senza risposta.

Maurizio Melucci