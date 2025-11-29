Cattolica accende il Bosco di Luce

A Cattolica è già Natale. Il Bosco di Luce si è acceso alle 17 di oggi pomeriggio e ha dato il via ufficiale alle feste nella Regina. A tagliare il nastro sono state la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci che, con una cerimonia inaugurale itinerante, accompagnata dalla musica dei “Three for Trees Marching Band (a cura del direttore artistico di JazzFeeling Diego Olivieri), hanno acceso le luci dei luoghi iconici del Bosco fatato, a partire dagli Chalet taste di via Bovio (angolo via Matteotti) per proseguire lungo il sentiero di tappeto rosso, fino a piazza Primo Maggio dove si trovano Cattolica on ice, la pista di ghiaccio all’interno di una tensostruttura trasparente, e la Grande Ruota panoramica, per tornare poi in piazza Roosevelt dove ha aperto i battenti l’elegante Serra dei sogni (che ospiterà laboratori natalizi a cura di Centro Culturale Polivalente, Altamarea Beach Village e Staccoli pasticceria) e infine al Grande Presepe di piazza Mercato Coperto formato da oltre 3mila statuine, veri capolavori di artigianato della natività. Prossimo appuntamento del cartellone di Natale e Capodanno di Cattolica, venerdì 5 dicembre, alle ore 21, al Teatro della Regina, con lo spettacolo di danza “Viaggio nel mistero” del Regina Centro Danza di Erika Rifelli. L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Nuovi Sguardi.

“Cattolica è ancora più magica illuminata di luci caldissime e immersa in un’atmosfera elegante e raffinata – commentano la Sindaca Foronchi e l’Assessora Bartolucci – È come passeggiare in un mondo incantato, vivere un sogno. Abbiamo dato vita a emozioni e ricordi che raccontano le feste della tradizione, della relazione, della famiglia e dell’amicizia. Ogni luogo del Bosco di Luce è uno spazio di ritrovo e condivisione, dagli Chalet taste dove poter gustare i sapori del territorio, alla Serra dei sogni che per tutte le feste ospiterà tante attività per piccoli e grandi, passando per la bella pista di ghiaccio con la copertura trasparente accanto alla Grande ruota panoramica fino al Grande presepe, uno scrigno di piccoli tesori che è un piacere ammirare. Il Natale e Capodanno di Cattolica sono un’esperienza in cui immergersi. Con il Bosco di Luce abbiamo voluto coniugare bellezza a rispetto per l’ambiente, sostenibilità e attenzione all’economia circolare e al riuso. I nostri partner e sponsor sono, non a caso, Gruppo Hera e Rivierabanca, con i quali condividiamo la mission di promuovere, tutelare e valorizzare il nostro territorio. Vi aspettiamo a Cattolica per un Natale e Capodanno indimenticabili”.

Ed ecco il programma del Natale-Capodanno di Cattolica:

Sabato 29 novembre

UN BOSCO DI LUCE

Da sabato 29 novembre a martedì 6 gennaio

LA SERRA DEI SOGNI – DOVE LA MAGIA SI COSTRUISCE INSIEME

Pasticceria, favole e fantasia, incanto e creatività

Laboratori natalizi in collaborazione con Biblioteca di Cattolica, Altamarea Beach Village e Staccoli Pasticceria – Piazza Roosevelt;

Da sabato 29 novembre a domenica 11 gennaio

CATTOLICA ON ICE

Pista di pattinaggio sul ghiaccio: scivola sotto le stelle, danza nella luce – Piazza Primo Maggio;

LA GRANDE RUOTA PANORAMICA

Cerchio di luce oro e sogni di infinito – Piazza Primo Maggio;

GRANDE PRESEPE

Piazze Mercato Coperto, tutti i giorni dalle ore 10;

CATTOLICA CHALET TASTE

Casine dove il gusto si veste di festa accompagnato da performance musicali – Via Matteotti angolo Viale Bovio, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20

Sabato domenica e festivi dalle 11 fino a tardi;

“GLI SBALLATI”

Presentazione del libro di Cleofe Bucchi, Palazzo del Turismo, ore 15.30;

Venerdì 5 dicembre

VIAGGIO NEL MISTERO

Spettacolo di danza del Regina Centro Danza di Erika Rifelli

L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Nuovi Sguardi – Teatro della Regina, ore 21;

Sabato 6 dicembre

IL MERCATO DEL GUSTO

Chef, tipicità e territorio

Giostra e piccole meraviglie

Dove ogni giro è un sorriso di festa

In collaborazione con: Mercato Coperto di Cattolica, dalle ore 10 alle ore 18;

Da sabato 6 dicembre a domenica 11 gennaio

TINTARELLA DI MUSICA

Sala Mostre Palazzo del Turismo;

Da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio

REPUBBLICA DOMENICANA… UN VIAGGIO DI EMOZIONI

Mostra fotografica a cura di Davide Ferrero, col patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Domenicana – Sala Mostre Piano Rialzato Palazzo del Turismo

Domenica 7 dicembre

Domenica 7 dicembre

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

Piazza Nettuno, ore 17;

CORO GOSPEL

Scalinata del Palazzo Comunale di Cattolica

Piazza Roosevelt, ore 17.30;

Sabato 13 dicembre

CIOCCOLATO A PALAZZO

“Il Cacao tra storia miti e misteri”

Seminario a cura di Davide Ferrero in collaborazione con Pasticceria Staccoli – Palazzo del Turismo, ore 17, ingresso libero;

Domenica 14 dicembre

I BABBI NATALE IN SUP

SALOTTO WAVE 2025

8° edizione

Sfilata e aperitivo lungo le vie del centro e uscita in sup dai Bagni Renato – Ritrovo Via Marconi, ore 10.30;

Sabato 20 dicembre

CONCERTO DEGLI AUGURI

ORCHESTRA SINFONICA TOSCANINI

Teatro della Regina, ore 21 – Ingresso su invito da ritirare presso il Teatro della Regina;

Domenica 21

CORO “LA BOTTEGA DELLE VOCI”

Chiesa di San Pio V, ore 16;

CIOCCOLATO A PALAZZO

“Cacao e reiki per ritrovare il benessere”

Seminario a cura di Davide Ferrero in collaborazione con Pasticceria Staccoli – Palazzo del Turismo, ore 17, ingresso libero;

Mercoledì 31 dicembre

CAPODANNO A CATTOLICA

Radio Show, DJ Set diffuso e Concerto Live JJ Vianello & gli Intoccabili

In collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma – Piazza Roosevelt, dalle ore 17 alle 2;

Giovedì 1 gennaio

TRADIZIONALE BAGNO DI CAPODANNO

Spiaggia libera antistante Piazza Primo Maggio, ore 11;

Lunedì 6 gennaio

LA BEFANA ARRIVA NELLA SERRA DEI SOGNI

Ogni dolcetto una magia – Piazza Roosevelt, ore 17;