Cattolica, Andrea Lezzi nuovo comandante della tenenza dei carabinieri

Si è insediato ufficialmente il 1 settembre scorso. È il nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, il Sottotenente Andrea Lezzi. A dargli il benvenuto da parte della città è stata la Sindaca Franca Foronchi che lo ha ricevuto in sala Giunta di Palazzo Mancini insieme con l’Assessora alla polizia locale Claudia Gabellini. Ad accompagnare Lezzi, il capitano Niccolò Rutigliano, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Riccione.

“La nostra Amministrazione comunale assicurerà una piena collaborazione istituzionale con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza della città, la vicinanza ai cittadini e un presidio puntuale e costante del territorio” ha detto la Sindaca Foronchi.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la calorosa accoglienza ricevuta, è un onore poter lavorare insieme a Voi con l’obiettivo comune di garantire la sicurezza e il benessere della comunità – ha affermato il comandante Lezzi – siamo certi che grazie alla stretta collaborazione ed all’impegno congiunto raggiungeremo traguardi significativi. La sinergia tra le nostre istituzioni è fondamentale per il successo e per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi necessità”

Insediato ufficialmente dal 1 settembre alla guida del Comando di via Francesca da Rimini, il sottotenente Lezzi, 34 anni, originario della provincia di Lecce, arriva a Cattolica dopo aver frequentato il 5° corso applicativo biennale presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri in Roma. Durante il suo percorso militare ha maturato un’esperienza varia e diversificata. Arruolato nel 2009, dopo un breve periodo nell’Esercito Italiano, ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma per poi essere destinato alla Stazione Carabinieri di Mestre. Successivamente ha svolto il 2° corso triennale per Marescialli prestando servizio dapprima per diversi anni alla Stazione Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, per poi assumere il comando della Stazione Carabinieri di Lula, nota località nel cuore della Sardegna, contraddistinta da un territorio impervio geograficamente e complesso dal punto di vista sociale.