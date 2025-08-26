Cattolica chiude l’estate in musica e apre settembre con un mare di eventi

“Salutiamo agosto con artisti del calibro di Fabri Fibra e Alfa, attesissimi protagonisti degli ultimi due grandi concerti dell’Arena della Regina, e con il successo di Francesco De Gregori, che ha scelto la nostra città per l’apertura del tour per i 50 anni di Rimmel.

Diamo il via al nuovo ricco cartellone di eventi nelle piazze principali all’insegna del Gusto di vivere a Cattolica che ci accompagnerà per il mese di settembre tra musica e danza, sport, e vela, nuoto in acque libere con Dominate The Water, mercato dell’Antiquariato e visite guidate alla scoperta della storia e della cultura della città. Concludiamo la stagione più calda e ci apriamo a settembre con l’obiettivo di allungare il periodo di interesse turistico, presentando una variegata offerta di eventi legati al valore intrinseco del luogo e della destinazione Cattolica. La volontà di stagionalizzare è legata a un turismo consapevole e differente, che ama mare ed entroterra, ricerca i luoghi nel territorio e vuole trovare qualità nell’offerta turistica, ma anche dalle strutture ricettive e commerciali”. Così l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci annuncia il prossimo programma di iniziative che animerà Cattolica fino a fine settembre.

Tra gli eventi più attesi, quello che trasporterà la Regina indietro nel tempo, agli anni della Dolce Vita: il “Modcast goes riviera beat” che da venerdì 5 a lunedì 8 settembre, in collaborazione con il Comune di Gabicce Mare, vedrà sfilate ed esposizione di scooter d’epoca, concerti live dei Montefiori Cocktail e Dj set con dj e personaggi di fama internazionale, come Eddi Piller ed il protagonista di Quadrophenia Trevor Laird Dance floor di eccellenza in piazza del Tramonto, domenica 7 settembre, alle ore 19.30, con i musicisti dei Montefiori Cocktail, lounge anni ‘60. Spazio alla musica dei motori, da venerdì 12 a domenica 14 con Cattolica Ride Week che in occasione del Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 vede il centro città, tra viale Fiume, Viale Dante e piazza primo maggio, scendere in pista con una serie di iniziative legate al mondo delle due ruote che faranno la gioia degli appassionati, tra sfilate, esposizioni, raduni e prove di guida con le minimoto, “rider talk” con i piloti del moto mondiale intervistati da Rosario Triolo, Mattia Pasini e Andrea Migno.

Non può mancare la musica alla Cattolica Ride Week con i concerti della West River Band (venerdì 12), dei Birri Medi, preceduti da dj set (sabato 13). Sabato 13 Cattolica profuma di mare e tradizione marinare con Cattolica street fish, pesce di strada e cultura di mare organizzato dalla cooperativa Casa del Pescatore, che quest’anno compie 95 anni (via Costa, dalle ore 18). Domenica 14, torna AntìCatt ad accompagnare turisti e cittadini in una bellissima passeggiata tra arte, storia e stili di epoche diverse, mentre dalle ore 11 il Parco della Pace si trasformerà in una palestra a cielo aperto con la Festa dello sport. E ancora sport ai massimi livelli, sabato 20 settembre, con Dominate the water, competizione internazionale di nuoto in acque libere di Gregorio Paltrinieri. Ad arricchire tutto questo, il Marlù Dream on tour di martedì 2 settembre, Le Sirene Danzanti in piazza primo Maggio di Mirco e Sandra, con il più tradizionale liscio e gli scenografici ballerini, il coro lirico della Regina lunedì 8, la Regata Velica (domenica 21 settembre), dal 15 al 19 “Spi Cgil Giochi di LiberEtà 2025” e domenica 28, visite guidate attraverso la storia di Cattolica in occasione delle Giornate mondiali del patrimonio. “Un cartellone di grande qualità e spessore su tutti i fronti – spiega l’Assessora Bartolucci – capace di attrarre un pubblico di tutte le età. Il nostro obiettivo è di offrire spettacoli di qualità, cultura, sport a turisti e cittadini residenti, per poter vivere Cattolica e le sue bellezze naturali e storiche in ogni mese dell’anno”.