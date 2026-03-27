Cattolica cioccolato, domani la visita guidata nella città antica fino al Museo del cacao

Secondo giorno di “Cattolica cioccolato”, domani, sabato 28 marzo, con l’evento clou della visita guidata attraverso la storia di Cattolica. La mostra mercato di piazza primo Maggio apre le porte della sua straordinaria fabbrica di cioccolato alle 10 con il “Cookie Lab”, laboratorio gratuito per bambini (prenotazione info 0541827254 oppure 340.8342606) che accompagnerà le attività dei piccoli fino alle 12. Dalle 15.30 alle 18.30, tutti sul “Ludobus: giochi di una volta”, giochi del passato, raccolta di più di 20 giochi in legno, per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni. Doppio appuntamento alle ore 16.30 con lo show cooking “L’anima del cacao” con finale a sorpresa, a cura del Maestro Paolo Staccoli, e con la visita guidata attraverso la storia di Cattolica a cura della direttrice del Museo della Regina Laura Menin, con partenza da piazza Primo Maggio passando per via Pascoli, Via Cattaneo, e arrivo al Museo del Cioccolato dove saranno svelati storia e curiosità del mondo del cacao (prenotazione obbligatoria ufficio Iat 0541966621 – 0541.966697).

Cattolica cioccolato prosegue domenica 29:

–dalle 10 alle 12: I biscotti di Willy Wonka – laboratorio gratuito per bambini (su prenotazione 0541827254 oppure 340.8342606)

-8° Concorso di torte “Dolci talenti” (dalle 9.30 alle 10.30 consegna dei dolci, ore 12 premiazione)

-dalle 15.30 alle 18.30 Bimbi in festa – truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance e giochi

-dalle 16.30 alle 18 Show cooking Dolce Romagna: piadina e cioccolato con l’Azdora Frida Vasini