Cattolica, grandi chiazze oleose ricoprono il fiume Tavollo

Nella mattinata di lunedì, l’intero corso del Tavollo dal ponte in cemento sul porto canale che collega Gabicce e Cattolica fino al Faro, era ricoperto da grandi chiazze oleose.

“L’ episodio, che abbiamo provveduto a segnalare agli organismi competenti richiama alla necessità di una politica attenta alla qualità delle acque del torrente – sostengono gli esponenti di Europa Verde- Verdi di Cattolica e Gabicce, Alessandro Fuzzi, Cesarino Romani Fiorella Andreatini e Beatrice Grasselli – .Il Tavolo riveste uno straordinario potenziale ambientale, è un corridoio ecologico naturale che merita di essere valorizzato. Per questo proponiamo l’istituzione di un tavolo tecnico intercomunale che possa mettere in campo strategie di monitoraggio e di bonifica delle acque. Un’azione necessaria e non più rinviabile -sottolineano i Verdi – perché le criticità ecologiche dei fiumi ricadono sul mare e ne influenzano le caratteristiche . La problematica delle mucillagini, ad esempio, che l’adriatico ha vissuto quest’anno richiede un cambio di passo urgente anche per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del sistema delle acque dolci”- concludono.