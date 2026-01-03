Cattolica, i tifosi giallorossi piangono la scomparsa di Claudio ‘Bobo’ Marcheggiani

Il mondo del calcio cattolichino è in lutto per la scomparsa di Claudio Marcheggiani, soprannominato Bobo, ultras storico del Cattolica Calcio, scomparso venerdì all’età di 52 anni.

Una figura conosciutissima a Cattolica, non solo per la sua storica militanza nel tifo organizzato giallorosso, ma anche per il suo percorso umano e professionale.

Per anni Bobo è stato una presenza costante al fianco del Cattolica Calcio, seguendo la squadra ovunque, in casa e fuori, con uno stile fatto di passione, appartenenza e rispetto. Era tra i promotori del Commando Tigre, il gruppo ultras nato per raccogliere l’eredità della tifoseria storica, realtà che in queste ore lo ricorda come una delle sue anime più autentiche.

Parallelamente alla passione sportiva, Marcheggiani era conosciuto per il lavoro nel settore alberghiero: aveva gestito a lungo l’hotel Madison.

Commosso il ricordo del gruppo Facebook Cattolica Ultras 1923: Purtroppo questa notte ci ha lasciati Claudio, Bobo per tutti noi. Chiunque abbia messo piede sui gradoni del nostro stadio si ricorderá per sempre le sue risate e il suo attaccamento a tutti noi. GUARDACI DA LASSÚ, RIMARRAI PER SEMPRE IL NOSTRO CAPO!