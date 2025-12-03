Cattolica: il Bosco di Luce illumina il Mercato del Gusto, tra vini e tipicità del territorio

Il Bosco di Luce di Cattolica si anima con nuovi eventi e attività. Dopo l’avvio dei laboratori alla Serra dei Sogni di Piazza Roosevelt a cura del Centro Culturale Polivalente con “Letture da favola”, spazio ai sapori unici di due territori vicini che si fondono all’insegna di un viaggio tra prodotti tipici e identitari: apre i battenti, al primo piano del Mercato coperto, il “Mercato del Gusto: chef, tipicità e territorio” in cui il gusto delle Alte Marche incontra i vini della Rimini Doc, quest’ultima recentemente premiata dall’Espresso con il prestigioso riconoscimento come “Miglior area vitivinicola in Italia”. Inaugurazione questo sabato 6 dicembre, alle ore 13, con la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, tra talk, piccoli show cooking e degustazioni, per assaporare una cultura fatta di mani, di terra, di sole e di tempo, sulle note jazz a cura di JaZzfeeling (direttore artistico Diego Olivieri). Saranno presenti il Sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci, i presidenti di Alte Marche, VivereApecchio e Distretto del Biologico, le cantine vitivinicole della Rimini Doc, Enio Ottaviani Winery e Fattoria Poggio San Martino.

“In un territorio di confine tra Marche e Romagna, dove la natura svela i suoi tesori più preziosi – spiega l’Assessora Bartolucci – la promozione turistica diventa un racconto che dura tutto l’anno: un invito a scoprire borghi e colline romagnole e marchigiane, luoghi che profumano di cucina autentica, sentieri che parlano di mani sapienti e tradizioni vive. Tra enogastronomia e arte del saper vivere, Cattolica e Apecchio con le Alte Marche, intrecciano storie che celebrano il valore dei luoghi e il piacere semplice, profondo, di assaporare la bellezza”. Ma il Mercato del Gusto è anche “valorizzazione di una vetrina centrale per la città perfetta per ospitare e proporre le eccellenze del territorio – continua l’Assessora – come il Mercato coperto, che è uno scrigno di tipicità e sapori, luogo di storia e accoglienza, al centro della Cattolica antica. Entrare al mercato coperto significa riscoprire un mondo di relazioni e convivialità, di scambi e di attenzioni uniche. È lo spirito di accoglienza della nostra terra che ci contraddistingue”.

Il cartellone del Bosco di Luce ha in programma venerdì 5, al Teatro della Regina, alle ore 21, il Viaggio del Mistero, lo spettacolo di danza del Regina centro Danza di Erika Rifelli. Sabato 6, si torna alla Serra dei Sogni, alle ore 11, con Nodi Winter Workshop, creazione di accessori unici, ogni corda racconta una storia, ogni nodo un pensiero, ogni intreccio un dettaglio di magia. A cura di Giulia Guastamacchia, mentre alla stessa ora, ma nella sala Mostre di Palazzo del Turismo, si inaugura la mostra fotografica “Tintarella di Musica”, un viaggio nella Cattolica che ballava sotto le stelle, nella città delle balere, dei dancing e delle orchestre che hanno fatto la storia della Riviera. A Palazzo del Turismo si fa spazio anche alla mostra fotografica 2Repubblica domenicana…un viaggio di emozioni”, a cura di Davide Ferrero, col patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Domenicana.

Sabato 6 dicembre, al pomeriggio, alle ore 16, un appuntamento gustoso alla Serra dei Sogni: “Il cioccolato dalla fava alla barretta”, laboratorio di Cioccolato a cura di Davide Staccoli.