Cattolica: “Imparare a volersi bene”, ecco il manuale di Sabrina Giorgini

Come imparare a volersi bene, gestendo stress, emozioni e cambiamenti, in equilibrio tra solitudine e socializzazione. Questi e tanti altri sono i temi di “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene“, l’opera di Sabina Giorgini, un manuale pratico dedicato allo stare bene e al benessere personale che sarà presentato sabato 15 marzo, alle ore 18, all’Hotel Kursaal (piazza Primo Maggio). L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, si aprirà con i saluti del Vice sindaco e Assessore allo sport Federico Vaccarini, a seguire lo speech dell’autrice moderata da Alan Lucarelli, speaker podcast.

Giorgini condivide le sue esperienze e offre consigli concreti su come migliorare la propria vita attraverso piccole azioni e suggerimenti quotidiani per rivoluzionare la propria vita. Giorgini sottolinea l’importanza di adottare abitudini sane, sia per il corpo che per la mente, e propone un viaggio che il lettore stesso può fare insieme all’autrice, attraverso un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e gestione delle emozioni e dello stress. Il libro esplora anche l’importanza della solitudine e della socializzazione, evidenziando come trovare un equilibrio tra questi due aspetti possa contribuire al benessere complessivo. L’autrice discute il valore dell’adattabilità e del cambiamento, incoraggiando i lettori a essere flessibili e aperti alle nuove esperienze. L’autrice offre suggerimenti pratici su come integrare queste abitudini nella vita quotidiana, come creare routine salutari e come gestire le difficoltà che possono emergere lungo il percorso. Conclude ricordando che il cammino verso il benessere è personale e unico per ciascuno, e che richiede pazienza, costanza e, soprattutto, amore per se stessi. Questo manuale può rappresentare una guida per le nuove generazioni e uno spunto di riflessione motivazionale e profonda per l’adulto. A tutte le età ci si può scoprire o riscoprire nel lungo viaggio verso il volersi bene.

Bio

Dopo la Laurea in Economia e Commercio a Urbino, mentre comincia la pratica da commercialista comprende subito che non è quella la vita che vuole. Decide di ricominciare daccapo per dedicarsi alla sua vera passione, l’attività motoria. Attualmente è Personal Trainer Certificata con Laurea in Scienze Motorie e Specialistica in Scienza dello Sport e Allenamento. Con l’allenamento su misura aiuta tante persone a stare bene. Nel 2023 apre lo Spazio Consulenza Allenamenti Personali presso la Palestra Body Project a Cattolica. Sui social @giorginiluce_fitness_trainer esorta ad allenarsi correttamente. “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene” è la sua prima pubblicazione.

Nel 2024 esce la pubblicazione scientifica, dopo due anni di ricerca attraverso le università di tutto il mondo, per l’Università di Bologna sui paradigmi corporei e attività motoria sui social media, subito pubblicata su rivista scientifica. Nello stesso anno la nomina come Responsabile del Tirocinio di attività motoria adattata alla Specialistica clinica di Scienze Motorie ad Urbino. Collabora con l’Università di Bologna Campus Rimini alla Specialistica di Scienze Motorie dal 2022 con il workshop di “Comunicare l’attività motoria corretta attraverso i social media” insieme al Prof. Associato Alessandro Bortolotti.

La sua professionalità nasce dalla ricerca scientifica continua, ma nel libro, l’autrice, propone un linguaggio semplice, con spunti pratici e di riflessione interiore profonda. Un libro non solo da leggere, ma da tenere a portata di mano in macchina, in borsa, nel comodino e sfogliare all’occorrenza per spunti immediati di reazione alle difficoltà di tutti i giorni in cui tutti incorriamo. Un libro da vivere insieme all’autrice, un libro interattivo in cui tu diventi il protagonista del viaggio. Attraverso l’account social @volersibene2024 puoi continuare il viaggio accompagnato e guidato per entrare ancora di più nel viaggio.