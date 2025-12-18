Cattolica: la Filarmonica Arturo Toscanini porta al Teatro della Regina il suo Concerto di Natale

È in arrivo un appuntamento molto speciale al Teatro della Regina. Sabato 20 dicembre la Filarmonica Arturo Toscanini sarà la protagonista d’eccezione del Concerto di Natale, un evento che intreccia la grande tradizione sinfonica con il calore delle festività.

Sul podio il Maestro Aram Khacheh, alla guida dell’orchestra in un viaggio musicale capace di unire eleganza, emozione e spirito natalizio, con la partecipazione del soprano Sara Intagliata, voce solista di alcune delle pagine più amate del repertorio delle feste.

Si tratta di un evento straordinario: l’amministrazione comunale, in collaborazione con la direzione del Teatro della Regina, ha deciso di offrire ai cittadini e ai turisti ospiti della città un’occasione speciale per lo scambio degli auguri, inserendo lo spettacolo nel cartellone delle iniziative natalizie.

Un grande entusiasmo ha accompagnato la distribuzione dei biglietti gratuiti, messi a disposizione del pubblico a partire dalla metà di novembre: fin dalle prime ore, cittadini e appassionati si sono messi in fila per assicurarsi un posto in sala, a conferma dell’apprezzamento con cui l’iniziativa è stata accolta.

Sono pochissimi i biglietti ancora disponibili e si potranno ritirare la sera stessa presso la biglietteria del teatro.

Il programma della serata si aprirà con la magia intramontabile de Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, capolavoro che evoca immediatamente l’atmosfera del Natale. Accanto alla grande musica sinfonica, il concerto proporrà poi una selezione di celebri melodie natalizie, rilette in raffinati arrangiamenti orchestrali: da Oh Holy Night di Adolphe Adam a Silent Night, passando per il tradizionale The First Noel e medley strumentali che spaziano tra canti popolari e brani simbolo delle feste.

Non mancheranno i richiami a diverse tradizioni musicali legate a questo periodo dell’anno, fino al finale affidato a Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon, nell’arrangiamento firmato da Rosita Piritore.

Filarmonica Arturo Toscanini

La Filarmonica Arturo Toscanini nasce a Parma nel 2002 come prosecuzione della storica Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini. Oggi è considerata tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane.

Ispirata ai valori di Arturo Toscanini – rigore, talento, estro e impegno – l’attività dell’orchestra si caratterizza per una continua ricerca di qualità, dal repertorio classico al contemporaneo, dagli ensemble cameristici al grande sinfonismo.

Enrico Onofri è stato Direttore Principale (2020-2024), succedendo ad Alpesh Chauhan (2017-2020); prima di loro, rispettivamente, Kazushi Ono (2012-2015), Francesco Lanzillotta (2015-2017) e Kristjan Jarvi (2021-2023) hanno ricoperto la carica di Direttore Ospite Principale. Omer Meir Wellber, uno tra i direttori più legati alla Filarmonica, è stato Direttore Musicale del Festival Toscanini, il progetto musicale incentrato sulla figura e sull’eredità storico-artistica di Arturo Toscanini, nelle edizioni 2022 e 2023.

Nel 2025 è stata annunciata la nomina di Kent Nagano nel ruolo di Principal Artistic Partner.

Nella sua storia la Filarmonica Arturo Toscanini si è esibita sotto la guida di alcuni dei maggiori interpreti che hanno segnato la storia della direzione d’orchestra, quali Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovich, Gianandrea Gavazzeni, Charles Dutoit, Yuri Temirkanov e Jeffrey Tate, e dei più importanti direttori del panorama internazionale.

La Filarmonica Arturo Toscanini è stata acclamata da pubblico e critica nelle maggiori sale da concerto di tutto il mondo e numerose sono state le collaborazioni con solisti prestigiosi, tra cui Mischa Maisky, Ivo Pogorelich, Viktoria Mullova, Gil Shaham, Steven Isserlis, Ton Koopman, Krystian Zimerman, Ian Bostridge, Mario Brunello, Salvatore Accardo, Placido Domingo, Juan Diego Flórez, Natalia Gutman, Ray Chen, Stefano Bollani, Carolin Widmann, Valeriy Sokolov, Pablo Ferrandez, Jean-Yves Thibaudet, Nicola Benedetti e Maxim Vengerov.

Informazioni e biglietteria

TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Nelle sere di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.00.

La vendita dei biglietti online si chiuderà alle ore 20.30.

www.teatrodellaregina.it

tel. 0541 966778 – e-mail: info@teatrodellaregina.it