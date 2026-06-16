Cattolica lancia l’estate del benessere: al via in Piazza Primo Maggio il Beauty Summer Tour 2026

Sarà la Regina dell’Adriatico a tenere a battesimo il Beauty Summer Tour 2026, la nuova iniziativa itinerante firmata da Coop Alleanza 3.0 che debutta venerdì 19 giugno in Piazza Primo Maggio, a partire dalle ore 18. Fino al 21 giugno, la celebre piazza di Cattolica si trasformerà nel cuore del benessere estivo, inaugurando un viaggio che fino al 22 luglio toccherà alcune delle più note località balneari dell’intera costa adriatica.

Il progetto nasce per portare l’esperienza “La bellezza di essere me” – lo spazio che la Cooperativa dedica alla cura della persona nei propri negozi – direttamente nei luoghi delle vacanze, proponendo un format fresco, accessibile e pensato per chi vuole coccolarsi anche sotto l’ombrellone.

Dopo la tre giorni di Cattolica, la carovana del benessere si sposterà al Bagno Marina Bay di Marina di Ravenna (27-30 giugno), per poi risalire verso il Sand Beach Club di Chioggia Sottomarina (1-2 luglio) e il Malua Beach 54 al Lido di Spina (3-4 luglio). A metà mese il tour scenderà nelle Marche al Sottovento Beach Club di Numana (16-17 luglio) e in Abruzzo al Lido La Prora di Pescara (18-19 luglio), prima del gran finale in Puglia, il 21 e 22 luglio al Lido Le Macchie di Capitolo.

In ogni tappa, turisti e residenti potranno scoprire i trend dell’estate, partecipare a giochi in spiaggia e sfidare la fortuna per aggiudicarsi gadget e vantaggiosi coupon. Per i frequentatori della riviera romagnola, un’opportunità in più: i buoni sconto distribuiti durante gli eventi saranno immediatamente spendibili nei corner beauty dei negozi Coop di Ravenna Esp, Ravenna Teodora e dell’Ipercoop I Malatesta di Rimini.