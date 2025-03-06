Cattolica:  “Marzo per Lei”. L’8 marzo allo Snaporaz il film “Vermiglio”

Dopo il concerto con 50 artiste, tra musiciste e cantanti, il corso di scrittura e l’avvio del ciclo di incontri di formazione al lavoro per donne non occupate, il cartellone di “Marzo per Lei 2025” prosegue con un altro importante appuntamento: la visione del film “Vermiglio” (2024) questo sabato, 8 marzo, giorno dedicato alla donna, alle ore 18.30, al Salone Snaporaz. A seguire, il pubblico potrà confrontarsi e dialogare in collegamento video con la regista Maura Delpero.

“Un’altra preziosa iniziativa di “Marzo per Lei” – commenta l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini –. Un’opera firmata da una regista donna che ci racconterà la sua esperienza dietro la cinepresa e quello che significa per una donna riuscire a farsi spazio in un settore come quello della regìa dove la presenza maschile è sempre stata predominante. Ma lo stesso film ci offrirà tanti altri spunti su cui riflettere e interpretare il presente e soprattutto il futuro delle donne”.

È il 1944 quando nel remoto villaggio trentino di Vermiglio l’arrivo di Pietro, soldato di origini siciliane, reduce dalla guerra, stravolge la quotidianità di un insegnante e della sua famiglia. Ma il suo ritorno sull’isola provocherà ulteriori sconvolgimenti che cambieranno il corso di altre vite e storie.