Cattolica: podio tutto italiano per Oceanman

Era iniziato con il brutto tempo, venerdì 23 maggio, il weekend della V edizione di OCEANMAN Cattolica, con qualche goccia di pioggia che bagnava i partecipanti alla parata ed alla conferenza stampa.

Il finale di domenica 25, nelle prime ore del pomeriggio, con i sorrisi e l’allegria condivisi da chi è riuscito a portare a termine una gara molto dura, non conta se sul podio o nelle ultime posizioni, è invece stato baciato dal sole e da un piacevole vento rinfrescante.

Come in tutte le gare endurance, sono proprio gli ultimi arrivati, che hanno faticato più a lungo, ad essere accolti con più applausi dal pubblico, dagli altri atleti, da amiche e amici arrivati per festeggiarli spesso dall’altra parte del mondo.

Le gare simbolo della manifestazione la OCEANMAN (10 km) e la Half OCEANMAN (5 km) sono state caratterizzate da buone condizioni per nuotare: acqua cristallina, con temperatura tra i 18 e i 19 gradi e poche onde fino alle 11.

«Poi, purtroppo, il mare si è un po’ increspato e continuare a spingere è stata dura. Sopratutto in una parte del percorso, quello più lungo», ha detto il vincitore Flavio Caliendi, che comunque è riuscito a vincere in 2 ore e 28 minuti con un certo distacco sul secondo Moreno Bottinazzi e sul terzo, un atleta master, Sandro Vezzani, classe 1967.

Podio tutto italiano anche nella OCEANMAN femminile, in cui al primo posto è arrivata invece Elena Lionello, in 2 ore e 35 minuti, ovvero in soli 7 minuti in più rispetto al vincitore della gara maschile. La vincitrice nuota tra i 7 e i 12 km al giorno ed è una specialista in gare ancora più lunghe, anche 57 km, per cui è arrivata al traguardo serena e sorridente. Al secondo posto una veterana di OCEANMAN Cattolica, Laura Volpi e al terzo invece la giovanissima Vanessa Daniele Duzzi, classe 2007, non ancora maggiorenne.

Circa 200 atleti al via della gara più lunga mentre in 400 si sono misurati con la HALF OCEANMAN, la 5 km, ha visto anch’essa tutti atleti italiani sul podio. Sonia Toscanin ha vinto tra le donne, seguita da Benedetta Basso e da Matilde Villa. Tra gli uomini, Alessio Spelonchi ha preceduto Manuel Muletti e il giovanissimo Jordi Pretolani (classe 2008).

Appuntamento per tutti all’anno prossimo, per la sesta edizione di OCEANMAN Cattolica, una manifestazione in crescita che anche quest’anno ha portato la Regina al centro della scena sportiva mondiale del nuoto in acque libere.