Cattolica: proseguono i lavori di riqualificazione della rete fognaria di via Toscana

Dalle ore 8 di lunedì 9 fino a venerdì 20 settembre, Via Emilia-Romagna e parte della rotonda di via Toscana saranno interdette al traffico (ad eccezione di residenti, mezzi di soccorso, autorizzati e avventori) per consentire il completamento dei lavori ai collettori fognari e idrici all’interno della rotatoria di via Toscana.

“Siamo arrivati alla fine di questo intervento fondamentale per la nostra città sia per la riqualificazione della zona che per la sicurezza idraulica – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni –. Avevamo fermato il cantiere perché non interferisse con i momenti strategici della stagione estiva. Ora ripartiamo per il completamento dell’ultimo stralcio. È stato necessario apportare modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi sono stati concertati insieme con i gestori del servizio di trasporto scolastico e pubblico in modo tale da non impattare sui tempi delle loro tratte”.

La circolazione subirà quindi le seguenti modifiche: divieto di accesso alla Rotonda da via Oriolo (direzione monte-mare); via Sicilia percorribile solo a senso unico nella direzione Rimini-Pesaro; svolta obbligatorio a sinistra per i veicoli provenienti da via Sicilia; via Lombardia percorribile a senso unico nella direzione Pesaro-Rimini e per i veicoli provenienti da via Lombardia, scolta obbligatoria a destra; via Sardegna transitabile a senso unico direzione monte-mare. Sempre dal 9 al 20 settembre, modifiche anche alla sosta, con l’apposizione dei divieti in via Sardegna, via Lombardia, via Sicilia, via Fratelli Cervi e via Toscana.

Per autocarri (massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate), divieto di transito in direzione Rimini-Pesaro su via Emilia-Romagna nel tratto tra la Rotonda di via Toscana e Via Pietro Gori.