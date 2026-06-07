Cattolica, riqualificazione Casa Cerri, il Pd: “Frutto del buon governo cittadino”

“Con l’intervento di riqualificazione di Casa Cerri presentato pochi giorni fa l’Amministrazione Foronchi dimostra cosa significa avere capacità di governo. Il recupero di Casa Cerri non è infatti un semplice cantiere, ma una precisa visione politica che come Partito Democratico sposiamo in pieno: il mantenimento della memoria storica della città e l’attenzione alla solidarietà e all’aiuto delle persone più fragili con il potenziamento dei servizi socio-assistenziali del nostro territorio.

Il progetto prevede il mantenimento dei muri storici come memoria del passato agricolo di Cattolica e al contempo, la rifunzionalizzazione sociale dell’edificio in un centro polifunzionale a servizio della comunità. Nella “nuova” Casa Cerri saranno ricavati alloggi per ospitare gruppi famigliari in situazione di difficoltà socio-economia, con tutti i servizi essenziali come cucina, soggiorno e servizi igienici. Un’altra parte dell’edificio sarà dedicata alla Casa delle Associazioni e a sale multifunzionali accessibili alla comunità a cui si aggiungeranno 2mila metri quadri di giardino per ospitare eventi e attività all’aperto per adulti e bambini: finalmente anche Cattolica avrà spazi di comunità in cui associazioni e più in generale, gruppi di persone, possono incontrarsi e socializzare.

Siamo convinti infatti che spazi pubblici accessibili a tutti e tutte siamo indispensabili per rafforzare il senso di comunità tra le persone e siano importanti pilastri di democrazia della società.

Ma il recupero di Casa Cerri si inserisce in un quadro di investimenti nel settore socio-sanitario più ampio che sta portando avanti l’Amministrazione Foronchi. Perchè sia l’amministrazione comunale sia noi del Partito Democratico abbiamo questo “vizio”: voler rafforzare la sanità pubblica e territoriale, vero baluardo di equità sociale.

Da poco sono stati infatti inaugurati i nuovi appartamenti di “social housing” presso la RSA di Cattolica, una risposta concreta alle esigenze delle persone della cosiddetta terza e quarta età che vogliono mantenere una propria autonomia di vita quotidiana ma che necessitano di assistenza socio-sanitaria continuativa che li accompagni in quel percorso delicato della vita, in condizioni di sicurezza, autonomia e dignità. I nuovi appartamenti potranno accogliere fino a 14 utenti e sono dotati di tutti i comfort di una normale abitazione: cucina, servizi igienici, letti attrezzati, tv e angolo lettura e relax, oltre ad uno spazio comune dove poter svolgere attività collettive e socializzare.

È in fase di completamento l’Ospedale di Comunità di Cattolica del Cervesi che introduce spazi rinnovati e pensati per una maggiore umanizzazione delle cure: nuove camere per i degenti con spazi comuni in cui poter mangiare o passare momenti di svago insieme ai propri cari ricoverati in struttura. Una struttura pensata quindi per dare maggiore dignità alle persone ricoverate, ma anche per permettere loro di passare del tempo di qualità con i propri cari.

Alla domanda di servizi assistenziali e dedicati alla socialità delle persone, si risponde con i fatti, mettendo in campo una programmazione socio-sanitaria senza precedenti che consolida il ruolo di Cattolica come punto di riferimento essenziale per la programmazione dei servizi dell’intero Distretto Sanitario Sud della provincia di Rimini, capace di attrarre investimenti, intercettare i bisogni e tradurli in risposte concrete per l’intera comunità.

Come Partito Democratico di Cattolica crediamo fortemente nella sanità pubblica e territoriale e nella necessità di dare nuovi spazi di socializzazione alla comunità.

Continuiamo a lavorare così: con lo sguardo rivolto al futuro, rispetto per la nostra storia e attenzione costante a chi ha più bisogno.”