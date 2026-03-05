Cattolica, Teatro della Regina: il Balletto di Milano porta in scena Romeo e Giulietta

Tutto pronto sabato 7 marzo, quando alle 21, il Balletto di Milano porterà sul palcoscenico del Teatro della Regina Romeo e Giulietta, la versione del grande classico della danza firmata da Federico Veratti (coreografia e costumi) e Marco Pesta (scenografia).

L’azione coreografica si dispiega in un susseguirsi di intensi pas de deux e trascinanti danze d’insieme, intrecciando virtuosismi della tradizione classica e suggestioni contemporanee. Un linguaggio coreutico ricco e sfaccettato che ripercorre con fedeltà e forza narrativa la vicenda dei due giovani amanti, esaltandone la profondità emotiva.

Nei ruoli dei protagonisti, Annarita Maestri e Mattia Imperatore accompagnano il pubblico in un racconto che va dalla freschezza e dall’innocenza della scoperta dell’amore alla drammaticità degli eventi finali, rivelando intensa sensibilità artistica e qualità interpretative di raro spessore.

Accanto a loro, Sinthya Pezzoli dà vita a una balia tenera e premurosa, Jack Farren tratteggia un Mercuzio brillante e vivace, mentre Gianmarco Damiani interpreta con carisma uno spavaldo e determinato Tebaldo.

Balletto di Milano – Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano è riconosciuto tra le compagnie di maggior prestigio del panorama nazionale. Fondato nel 1980 da Aldo Masella e Renata Bestetti, dal 1998 è diretto da Carlo Pesta, sotto la cui guida ha consolidato identità artistica e proiezione internazionale, collaborando con coreografi e protagonisti di fama mondiale.

La compagnia si distingue per un nucleo stabile di danzatori formati nelle più autorevoli scuole e accademie internazionali e per un repertorio ampio ed esclusivo che spazia dal neoclassico al contemporaneo, con produzioni apprezzate per qualità tecnica, eleganza stilistica e forza narrativa.

In Italia il Balletto di Milano collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival, raccogliendo costanti consensi di pubblico e critica. È stata la prima compagnia italiana a esibirsi al Teatro Bolshoi e continua a essere applaudita sui più importanti palcoscenici internazionali, dall’Inghilterra all’Irlanda, dalla Svizzera alla Spagna, dalla Francia alla Germania, fino a Marocco, Egitto, Russia, Estonia, Lituania, Lettonia e Norvegia.

L’attività del Balletto di Milano è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

Il prossimo appuntamento a teatro è in programma martedì 10 marzo, al Salone Snaporaz: Marco Augusto Chenevier è il protagonista dello spettacolo di danza Saremo bellissimi e giovanissimi sempre // Eckhart Project.

Informazioni e biglietteria

TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Nelle sere di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.00.

La vendita dei biglietti online si chiuderà alle ore 20.30.

vendita on line: www.vivaticket.it

www.teatrodellaregina.it

info@teatrodellaregina.it