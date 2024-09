Cattolica, via ai lavori di messa in sicurezza dei sottopassi ferroviari

Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza dei sottopassi ferroviari di Cattolica. Dopo la segnalazione da parte dell’Amministrazione comunale a cui ha fatto seguito un sopralluogo il 31 luglio scorso, le squadre di tecnici e operai di RFI, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato italiane) hanno provveduto a eseguire i primi interventi di messa in sicurezza dei sottopassi di via Indipendenza della linea Bologna-Lecce e di via Toscana.

RFI rende noto che entro ottobre partiranno gli interventi definitivi di ripristino dei due sottopassi. “Abbiamo segnalato alcune criticità e Gruppo di Ferrovie dello Stato ha subito risposto – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Il nostro contatto con ferrovie dello Stato è sempre costante. Ed entro qualche settimana, come ci hanno assicurato, torneranno per sistemare in modo definitivo la messa in sicurezza dei sottopassi”.