C’è anche la vita di Loris Stecca nel prossimo Biografilm Festival

Sono ben 10 i film che coinvolgono il territorio emiliano romagnolo all’interno del prossimo Biografilm Festival in programma a Bologna dal 6 al 16 giugno, con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù.

“Anche quest’anno Biografilm si conferma come rampa di lancio verso il mondo per tanti film prodotti nel nostro territorio, ma anche come pista d’atterraggio per titoli che tornano a casa dopo riconoscimenti internazionali”, ha affermato Benvegnù.

I titoli che raccontano il territorio o che sono prodotti da società che hanno sede in Emilia-Romagna sono disseminati in diverse sezioni e alcuni prodotti anche grazie al lavoro svolto in parallelo con la Regione stessa e la sua Film Commission.

L’Emilia-Romagna non è solo ambientazione delle storie di Biografilm, ma anche protagonista del Festival, con il suo tessuto produttivo e con una ricchezza di esperienze che contribuisce a far fiorire e che il Festival non può che raccontare e valorizzare con il suo programma.

Si va da 100 litri di birra di Teemu Nikki, sulla fortissima birra finlandese Sahti, ad A luci spente di Mattia Epifani, la storia di Loris Stecca, che da pugile è stato sul tetto del mondo, mentre da uomo ha vissuto una caduta senza fine.

Comrades di Joanna Janikowska segue tre giovani comunisti a Bologna, mentre cercano di cambiare il mondo; De la guerre froide à la guerre verte di Anna Recalde Miranda, sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission; Dear Audience di Enrico Baraldi presenta due giovani attrici fuggite da Kyiv in Italia; il film in 4 episodi Fango – Storia di una alluvione di Marco Cortesi e Mara Moschini, documentazione del più grave disastro climatico della storia italiana; Il faro – Il fantastico viaggio della Banda Rulli Frulli di Gianluca Marcon e Diego Gavioli. A partire dalla storia del rione Pilastro a Bologna, Il Pilastro di Roberto Beani indaga le contraddizioni dello sviluppo urbano e il rapporto tra spazi e vita quotidiana.

Con Quale allegria, il regista Francesco Frisari esplora invece l’impossibile somiglianza tra suo zio e Lucio Dalla; Radio Solaire – Radio diffusion rurale di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher racconta infine l’incredibile impresa di Giorgio Lolli, bolognese, rivoluzionario delle onde radio.

(ANSA)