C’è anche un po’ di Rimini nella “scoperta archeologica del secolo” – VIDEO

C’è anche un po’ di Rimini in quella che potrebbe essere la scoperta archeologica del secolo. A Fano sono stati trovati resti della Basilica di Vitruvio e gli scavi sono stati condotti dall’impresa specializzata riminese adArte in collaborazione con la Soprintendenza delle Marche e su incarico del Comune di Fano. L’eccezionale ritrovamento è avvenuto in piazza Andrea Costa.

“Non abbiamo avuto più dubbi – spiega Marcello Cartocerti di adArte – quando sono emerse delle colonne di enormi dimensioni esattamente dove era stato ipotizzato dagli studi più recenti. I quali a loro volta si basano sulle misure dell’edificio ideale che lo stesso Marco Vitruvio Pollione ha descritto nella sua opera”.

Vitruvio era nato probabilmente proprio a Fano, la Fanum Fortunae dei romani, intorno all’80 a.C. Fatto sta che l’unico edificio che gli viene attrribuito con certezza, in quanto lui stesso se ne assume la paternità, è la Basilica della Colonia Iulia Fanestris, cioè della colonia fondata da Ottaviano Augusto nel sito di Fanum Fortunae. Vitruvio scrive di avere progettato e curato la costruzione di questo grande edificio affacciato sul foro della città. La “basilica” nell’antica Roma non era infatti un tempio: furono le chiese cristiane a prenderla per modello, ma precedentemente era il centro nevralgico della vita civile di una città, con tribunale, uffici amministrativi e luoghi per gli affari e lo svago.

Vitruvio scrisse il trattato De architectura (Sull’architettura) in 10 libri, dedicandolo ad Augusto, che gli aveva concesso una pensione, probabilmente tra il 29 e il 23 a.C. E’ l’unico trattato antico di architettura giunto pressochè integro fino a noi. Un’opera conosciuta ancora ai tempi di Carlo Magno e studiata anche da Petrarca, ma apprezzata e approfondita soprattutto dall’Umanesimo in poi, per merito di architetti e umanisti come Lorenzo Ghiberti, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Raffaello, Fabio Calvo, Paolo Giovio, fra Giocondo da Verona. Celeberrima la rappresentazione de “L’uomo vitruviano” di Leonardo Da Vinci, basata sugli studi condotti da Vitruvio sulle proporzioni del corpo umano.

Da allora per mezzo millennio a Fano si sono cercate le tracce della favolosa basilica, ma senza esito. Un paio di anni fa si pensava di averla individuata durante i lavori di ristrutturazione di una casa privata, poi l’ipotesi si è rivelata errata.

Oggi l’annuncio – videocollegato anche il ministro Alessandro Giuli – del sindaco di Fano Luca Serfilippi, come riferisce l’Agenzia ANSA: “Da oltre 2000 anni aspettavamo questa scoperta e abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio. Sono orgoglioso del lavoro fatto: ci proiettiamo in una dinamica mondiale”, ha detto il primo cittadino sul ritrovamento dell’edificio progettato nel I secolo d.C. dal grande architetto nato nell’antica Fanum Fortunae, oggi Fano, figura fondante per l’architettura occidentale.

“Oggi veramente – ha sottolineato il sindaco di Fano Serfilippi – ci proiettiamo in una dinamica mondiale. Vitruvio è stato veramente il fondatore dell’architettura, cita Fano nel ‘De Architettura’ – ha ricordato – e finalmente ora la scoperta, dopo 500 anni che cercavano gli scienziati, gli studiosi, gli archeologi. Grazie al lavoro insieme alla Sovrintendenza quindi al Ministero e alla Regione Marche sono sicuro che valorizzeremo insieme questa importante figura”.

L’area degli scavi si allargherà “questo è sicuro, – ha garantito il sindaco – nel senso che dovremo trovare le risorse per approfondire gli scavi insieme alla Sovrintendenza, al Ministero, alla Regione Marche e a tutti coloro che vorranno aiutarci”. “Noi – ha proseguito Serfilippi – abbiamo attivo il Centro Studi Vitruviani che da oltre 30 anni si dà da fare e si impegna per valorizzare la figura di Vitruvio, quindi oggi penso che soprattutto per loro ma anche per la nostra città è un grande motivo di orgoglio”.

Intanto i lavori per gli scavi proseguono. “Adesso sicuramente stabiliremo un tavolo tecnico – ha fatto sapere il primo cittadino – e quindi andremo avanti con gli scavi e valorizzeremo adeguatamente gli scavi che sono stati rinvenuti”.

Il video del sindaco di Fano Luca Serfilippi:

Stefano Cicchetti