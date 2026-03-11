Cento Giorni a Riccione: studenti verso la maturità tra talk e incontri

Riccione si prepara ad accogliere l’evento dei Cento Giorni, appuntamento che accompagna gli studenti nell’avvicinamento all’esame di maturità e che quest’anno porterà in città circa diecimila persone provenienti da Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, oltre che da numerose altre località italiane.

Come si legge nel comunicato, “diecimila persone provenienti da Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, oltre che da numerose altre città italiane, questi i numeri dell’evento dei Cento Giorni tra le serate di ‘svago’ del 9, 10, 13 marzo (in Viale Ceccarini e al Cocoricó) e quella culturale del 12 marzo presentata ieri presso il cinema del Palazzo dei Congressi di Riccione e realizzata grazie al contributo di Binance, main sponsor dell’evento”.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà mercoledì 12 marzo, quando dalle 15 alle 18, al Palazzo del Turismo, si terrà un pomeriggio di incontri e testimonianze rivolto agli studenti. “Il 12 marzo infatti, dalle 15 alle 18, presso il Palazzo del Turismo di Riccione, si terranno incontri e testimonianze rivolti agli studenti, con ospiti provenienti dal mondo dello sport, delle professioni, della psicologia e dell’economia, tra questi anche l’ex Inter, Danilo D’Ambrosio”, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. Durante l’evento sarà inoltre osservato un momento di silenzio per le vittime della tragedia avvenuta a Crans-Montana.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento che va oltre il semplice momento di festa. “I Cento Giorni nascono per celebrare i cento giorni alla maturità, ma negli anni sono diventati qualcosa di più di una semplice festa. Rappresentano un vero rito di passaggio: gli studenti iniziano a lasciare alle spalle l’adolescenza per affacciarsi al mondo adulto. Per questo abbiamo costruito l’evento attorno a due obiettivi: offrire agli studenti occasioni di confronto per aiutarli ad affrontare con maggiore consapevolezza il futuro e, allo stesso tempo, celebrare il percorso fatto finora”, dichiara Federico Rubino, co-organizzatore dell’evento.

Il programma del 12 marzo prevede un confronto diretto tra ospiti e studenti. “L’evento del 12 marzo consisterà in un talk formativo con ospiti provenienti da mondi diversi che dialogheranno direttamente con gli studenti. Tra questi interventi anche di realtà come Binance e Red Bull”, aggiunge Federico Ruggeri, dell’organizzazione dei Cento Giorni.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa anche quello di ampliare ulteriormente la portata dell’evento. Denis Fabbri, di Abrakadabra, sottolinea infatti che “l’obiettivo è far diventare i Cento Giorni un appuntamento di sette giorni, sempre più nazionale, capace di contribuire anche alla destagionalizzazione turistica della città”.

Anche Binance Italia, main sponsor dell’evento, ha evidenziato il valore dell’iniziativa. “Binance Italia è lieta di supportare l’iniziativa Cento Giorni, un momento significativo per migliaia di studenti italiani mentre si avvicinano alla fase finale del loro percorso scolastico. Come leader globale nel settore degli asset digitali, crediamo che l’educazione finanziaria sia essenziale per la prossima generazione mentre inizia a prendere decisioni importanti sul proprio futuro. Iniziative come questa offrono un’opportunità per portare maggiore consapevolezza finanziaria e aiutare i giovani italiani a comprendere meglio il mondo in evoluzione della finanza digitale. Supportare Cento Giorni ci permette di connetterci con la prossima generazione in modo divertente e coinvolgente”.