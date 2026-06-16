Centri estivi a Riccione, al via le domande per il contributo regionale anche a Cattolica

Centri estivi, al via fino al 31 luglio le domande per il contributo. Un sostegno concreto alle famiglie residenti nei Comuni del Distretto di Riccione che potranno richiedere il contributo regionale per la frequenza dei centri estivi accreditati aderenti al 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕𝐢𝐭𝐚-𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨. Il contributo è destinato: ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni appartenenti a famiglie con ISEE residenti a Cattolica fino a 26.000 euro e i cui genitori si trovino in una delle seguenti condizioni: essere entrambi occupati, oppure uno o entrambi in cassa integrazione, mobilità o disoccupati e a condizione che partecipino a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego; alle famiglie in cui almeno uno dei genitori rientri nelle condizioni sopra indicate e l’altro sia impegnato in modo continuativo nei compiti di cura, nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente; ai ragazzi con disabilità certificata fino ai 17 anni, per i quali non è richiesto alcun limite ISEE. Il sostegno economico prevede:

✔️ fino a 100 euro a settimana;

✔️ fino a un massimo di 300 euro per ogni bambino o ragazzo.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), sostiene le famiglie durante il periodo estivo e favorisce la partecipazione dei più giovani a esperienze educative, ricreative e di socializzazione. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma: https://riccioneweb.ecivis.it . Per conoscere requisiti, modalità di accesso e documentazione necessaria consulta l’Avviso e la pagina dedicata sul sito del Comune: https://shorturl.at/v13ZF

«Anche quest’anno il Progetto Conciliazione Vita-Lavoro rappresenta un sostegno concreto per le famiglie del nostro territorio, aiutandole a conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei figli durante il periodo estivo – commenta il Vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini – Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e al lavoro condiviso dei Comuni del Distretto di Riccione, possiamo offrire un contributo importante per l’accesso ai centri estivi, favorendo così opportunità educative, di socializzazione e crescita per bambini e ragazzi. Un’attenzione particolare è stata riservata alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità e ai minori con disabilità, nell’ottica di garantire a tutti pari opportunità di partecipazione. Investire nei servizi educativi estivi significa investire nel benessere delle famiglie, nella qualità della vita della comunità e nel futuro delle nuove generazioni”.