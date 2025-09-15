Centro sportivo ex area Ghigi: Responsible S.p.A. smentisce: «Nessuna trattativa di vendita»

Dopo giorni di indiscrezioni circolate su alcuni media e amplificate dai social network, Responsible S.p.A. interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria posizione. Nelle ultime ore si era parlato di una possibile trattativa con il colosso romano TeamService, specializzato nei servizi alle imprese. Le voci avevano trovato ulteriore eco a seguito della presenza venerdì scorso, al cantiere del Centro Sportivo della Gaiofana, del presidente della Lazio Claudio Lotito, interpretata da più parti come segnale di una possibile operazione societaria.

Intanto, nella giornata di oggi, lunedì 15 settembre, sono ripresi i lavori nel cantiere della Gaiofana.

Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dall’azienda, che fa capo all’imprenditore Stefano Petracca, marito dell’ex presidente del Rimini Football Club Stefania Di Salvo:

«In merito alle notizie recentemente circolate su alcuni organi di stampa e sui social network, Responsible S.p.A. precisa con la massima chiarezza che non è in atto alcuna trattativa di vendita né vi è alcuna intenzione di alienare l’azienda.

Tali indiscrezioni, prive di qualunque fondamento, rischiano di generare confusione e di ledere l’immagine e la reputazione della Società. Responsible S.p.A. respinge pertanto con fermezza ogni ipotesi di cessione e conferma la propria volontà di proseguire con determinazione i progetti in corso, a beneficio del territorio.

La Società diffida formalmente chiunque dal diffondere notizie non veritiere, allarmistiche o non preventivamente autorizzate, riservandosi di tutelare in ogni sede il proprio buon nome e gli interessi aziendali.

Responsible S.p.A. ribadisce che ogni voce diversa dalle presenti dichiarazioni non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale della Società.»**