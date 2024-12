Cervia Run: anche Tecnocasa in favore dei piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Infermi

La Cervia Run annuncia la partnership con le agenzia Affiliate Tecnocasa di Cervia e Pinarella. Sarà infatti il celebre gruppo di intermediazione immobiliare a sponsorizzare gli eventi del sabato che serviranno per raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.

Il 22 marzo, infatti, vigilia della gara agonistica, sarà interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con due manifestazioni che si annunciano particolarmente interessanti: la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie.

A dare un supporto vitale alle due rassegne, saranno proprio le agenzie Affiliate Tecnocasa “Studio Cervia srl” la società che, dal 2008, gestisce gli uffici Tecnocasa di Cervia (viale Roma 25) e Pinarella (viale Tritone 11) e che – grazie ad uno staff di una quindicina di collaboratori – gestisce ogni anno sul territorio la compravendita e la locazione di circa 150-160 immobili.

“Sono numeri importanti ottenuti grazie ad un pool di consulenti immobiliari molto capaci e di valore – spiega Riccardo Riciputi uno dei soci di Studio Cervia srl – ma anche grazie al radicamento della nostra società in un territorio che ci ha subito accolti con grande disponibilità. In questi oltre quindici anni di lavoro, del resto, non ci siamo occupati soltanto di intermediazioni immobiliari, ma abbiamo operato come membri effettivi di questa comunità, sviluppando relazioni, creando sinergie e, ogni qual volta ne abbiamo avuto l’opportunità, abbiamo restituito al territorio parte di quelle risorse. L’operazione con Cervia Run obbedisce proprio a questa logica, ovvero quella di dare una mano a chi, sul territorio, si prodiga a favore del prossimo”.

E il “prossimo”, in questo caso, sono i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini per i quali è stata creata, in accordo con l’Ausl Romagna, una raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri: “La finalità è molto importante – continua Riciputi – per cui abbiamo accettato subito con entusiasmo la proposta di Marco Morigi, che ha allestito un progetto appena nato ma molto ambizioso. Ma al di là del ritorno promozionale, la cosa che più ci ha convinto, essendo io stesso un papà, è ovviamente il valore della finalità benefica. Pertanto, l’auspicio è quello di contribuire alla piena riuscita della manifestazione e di riuscire, con un piccolo gesto, a dare un sollievo ai bambini dell’ospedale di Rimini e alle loro famiglie” – conclude Riciputi.

Per iscriversi ai due eventi del sabato, che vedranno anche la presenza stabile di uno stand dell’agenzia, ci si potrà rivolgere anche nella sede di Tecnocasa Cervia in viale Roma 25.