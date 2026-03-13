CGIL Rimini: nelle piazze per informare sulle ragioni del NO del Referendum Costituzionale
13 Marzo 2026 / Redazione
In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, CGIL Rimini promuove una capillare serie di tavoli informativi su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è quello di spiegare alla cittadinanza le ragioni del NO, per un voto consapevole, rispetto anche ai rischi che queste modifiche costituzionali determinano sopratutto per lavoratori, pensionati e futuro dei giovani.
Il calendario degli appuntamenti al mattino:
- Sabato 14 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Verucchio (p.zza Europa) e Cattolica (p.zza De Curtis):
- Lunedì 16 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Coriano (via Garibaldi), S. Giovanni in Marignano (via Vittorio Veneto) e Novafeltria (p.zza Vittorio Emanuele II)
- Martedì 17 marzo CGIL Rimini sarà al mercato di Misano Adriatico (parcheggio area mercato)
- Mercoledì 18 marzo CGIL Rimini sarà al mercato di Bellaria Igea Marina (nei pressi del Municipio)
- Giovedì 19 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Morciano di Romagna (via Roma) e Sant’Agata Feltria (p.zza Mercato)
- Venerdì 20 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Santarcangelo di Romagna (p.zza Ganganelli) e Riccione (via Diaz/F.lli Cervi)
Si vota il 22 e 23 marzo 2026 e questo voto referendario non prevede quorum; CGIL invita a recarsi alle urne e ad esprimersi con un NO alla controriforma del Governo.