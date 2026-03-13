CGIL Rimini: nelle piazze per informare sulle ragioni del NO del Referendum Costituzionale

In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, CGIL Rimini promuove una capillare serie di tavoli informativi su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è quello di spiegare alla cittadinanza le ragioni del NO, per un voto consapevole, rispetto anche ai rischi che queste modifiche costituzionali determinano sopratutto per lavoratori, pensionati e futuro dei giovani.

Il calendario degli appuntamenti al mattino:

Sabato 14 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Verucchio (p.zza Europa) e Cattolica (p.zza De Curtis) :

: Lunedì 16 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Coriano (via Garibaldi), S. Giovanni in Marignano (via Vittorio Veneto) e Novafeltria (p.zza Vittorio Emanuele II)

Martedì 17 marzo CGIL Rimini sarà al mercato di Misano Adriatico (parcheggio area mercato)

Mercoledì 18 marzo CGIL Rimini sarà al mercato di Bellaria Igea Marina (nei pressi del Municipio) Giovedì 19 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Morciano di Romagna (via Roma) e Sant’Agata Feltria (p.zza Mercato) Venerdì 20 marzo CGIL Rimini sarà ai mercati di Santarcangelo di Romagna (p.zza Ganganelli) e Riccione (via Diaz/F.lli Cervi)



Si vota il 22 e 23 marzo 2026 e questo voto referendario non prevede quorum; CGIL invita a recarsi alle urne e ad esprimersi con un NO alla controriforma del Governo.