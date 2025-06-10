Cherry Bank: nuovo look per le filiali di Riccione, Misano e Santarcangelo

Prosegue il percorso di rinnovamento promosso da Cherry Bank, impegnata in un ampio programma di interventi per l’ammodernamento delle proprie filiali nel Riminese e nella provincia di Pesaro e Urbino. Un investimento significativo che interessa 14 filiali sul territorio riminese e 3 nel Pesarese, già parte della rete di Banca Valconca, ora integrate e aggiornate per rispecchiare la nuova identità istituzionale e i valori del brand.

In questi giorni si inaugurano ufficialmente 3 delle prime filiali sottoposte ai lavori di restyling. Si tratta di tre sedi storiche (già appartenenti a Banca Popolare Valconca) che, grazie agli interventi realizzati negli ultimi mesi, si presentano oggi rinnovate negli ambienti e potenziate nelle dotazioni tecnologiche. Ecco il calendario degli appuntamenti:

Martedì 10 giugno, ore 17:30 : inaugurazione della filiale di Riccione San Lorenzo (Viale San Lorenzo 33) alla presenza della Sindaca Daniela Angelini

: inaugurazione della filiale di (Viale San Lorenzo 33) alla presenza della Sindaca Daniela Angelini Mercoledì 18 giugno, ore 17:30 : inaugurazione della filiale di Misano Adriatico (Via Piemonte 20) alla presenza del Sindaco Fabrizio Piccioni

: inaugurazione della filiale di (Via Piemonte 20) alla presenza del Sindaco Fabrizio Piccioni Giovedì 26 giugno, ore 17:30: inaugurazione della filiale di Santarcangelo di Romagna(Via Montevecchi 15) alla presenza del Sindaco Filippo Sacchetti

Le nuove filiali si configurano come veri e propri “salotti finanziari”, spazi pensati per favorire l’incontro e il dialogo con la clientela, attraverso un servizio sempre più personalizzato e vicino alle persone. Non solo un nuovo look, dunque, ma anche l’introduzione di tecnologie all’avanguardia, strumenti digitali potenziati e nuove “postazioni di cassa seduta” per rendere più confortevole ogni operazione.