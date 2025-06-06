“Chiediamo automediche più vicine alla Valconca”

Confermiamo il nostro dissenso verso lo spostamento dell’automedica piu’ a nord e riteniamo doveroso rispondere a quanto pubblicato sulla testata Chiamamicittà in quanto si rendono necessarie delle precisazioni per non far passare un messaggio distorto e parziale.

“Non stiamo chiudendo servizi, ma li stiamo rimodulando per garantire ciò che serve davvero e sempre con risposte di qualità”, ha sottolineato Ardigò Martino, Direttore del Distretto di Riccione.

Nessuno ha mai detto che state chiudendo i servizi, ma da tempo chiediamo che la “rimodulazione” venga rivista perché non consona a nostro avviso a coprire adeguatamente tutto il territorio. Voi prendete le vostre decisioni sulla base dei numeri e delle statistiche, ma la Valconca non è molto popolata e sulla base di questi principi sarà sempre svantaggiata. Gran parte del territorio della Valconca non è pianeggiante e questo deve essere preso in considerazione quando si parla di pronto intervento.

“È importante chiarire che la presenza di persone anziane o fragili non implica un maggiore bisogno di ambulanze”.

Nessuno ha chiesto piu’ ambulanze ma che le automediche vengano distribuite meglio sul territorio, adesso di fatto sono tutte nel Comune di Rimini.

Concetti sul potenziamento e responsabilizzazione delle comunità locali ripresi anche da Antonella Dappozzo, direttrice U.O. Cure Primarie Rimini-Riccione, che ha sottolineato “l’importanza del pieno coinvolgimento dei cittadini come co-gestori insieme ai professionisti del grande patrimonio di prestazioni di assistenza specialistica, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di attesa e l’assistenza più appropriata”.

Si chiede di responsabilizzare i cittadini, che tradotto significa di curare gli anziani a casa ma non vi è nessuna politica veramente incisiva, per esempio con importanti contributi economici, che possa alleviare le fatiche e a volte la disperazione di famigliari (detti anche caregiver), che si occupano dei loro anziani a casa.

Sui risultati di performance dell’automedica (di recente oggetto anche di alcune interrogazioni di consiglieri comunali) si è soffermato in particolare Maurizio Menarini, direttore Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna, ribadendo come l’attuale organizzazione dei servizi di emergenza territoriale risulti funzionale alle esigenze e caratteristiche del territorio di Morciano e della Valconca.

A nostro avviso l’attuale organizzazione dei servizi di emergenza non risulta funzionale alle caratteristiche del territorio, tenere tutte le automediche nel territorio del comune di Rimini lascia scoperta tutta la Valconca, mentre una diversa rimodulazione magari a Riccione o meglio a Cattolica coprirebbe meglio tutto il territorio della provincia.

“La rimodulazione ha previsto lo spostamento del mezzo (ma nessuna eliminazione) che serve l’area sud del Distretto a Miramare, posizione ritenuta strategica (distante solo pochi chilometri dalla precedente”.

Spostamento avvenuto ancora più a nord rispetto a dove era prima e comunque dopo aver tagliato il numero di auto mediche da 3 a 2, questo è bene sempre ricordarlo altrimenti non si capisce da dove si è originata questa protesta per la non adeguata copertura di automedica per la Valconca.

E’ stato inoltre evidenziato come nei territori geograficamente più distanti dai presidi ospedalieri, come quelli collinari o montani, la sicurezza non si costruisce con un mezzo fermo in ogni Comune.

Non è stato mai chiesto di mettere una ambulanza in ogni Comune, questo vuol dire dare una falsa informazione ai cittadini o quantomeno distorcere i fatti è stato SEMPRE chiesto di mettere un’automedica piu’ vicina alla Valconca.

Chiediamo una diversa riallocazione delle due automediche di cui una piu’ vicina alla Valconca, in seconda istanza chiediamo che il numero di automediche sia riportato a 3 e non che rimanga a due come lo è attualmente. Dicono che mancano i dottori, ma scelte sbagliate fatte in passato dalla politica non possono sempre ricadere sui cittadini che si attrezzino per trovarli questi dottori magari facendoli venire dall’estero. Poi parlano sempre di dati, di rispetto delle leggi e non è mai stato dato un link per trovare questi dati affinché un cittadino possa farsi una propria idea. Non si è ancora capito se questi dati siano accessibili ai cittadini e soprattutto nessuno ha mai detto quanto costi mantenere una postazione di automedica all’anno.

Camilla Cereda Fabio Avanzolini