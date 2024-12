Chiusure Poste a Rimini, Guaitoli (PD): “Opponiamoci tutti al di là dei partiti”

Si allarga il fronte del malcontento di molti riminesi in merito alle chiusure di tre uffici postali.

“C’è preoccupazione da parte di migliaia di cittadini che abitano nelle nostre zone periferiche, quali Corpolò, Gaiofana, Vergiano e relativi circondari che da fine gennaio non avranno più l’Ufficio Postale”, riferisce la consigliera comunale PD di Rimini Guaitoli.

“Preoccupazione – prosegue – che sfocia in insofferenza sociale dal momento che come ben sappiamo tali decisioni si riflettono in importanti disagi sulla popolazione più fragile. Per i nostri anziani, per chi non dispone di un automezzo, seppur presenti altri uffici per accedervi si necessita comunque dell’utilizzo di mezzi di trasporto privati o pubblici con aggravio anche dei relativi costi. Poste Italiane risponde individuando per i cittadini di Corpolò l’ufficio più vicino a km 2.5, Vergiano a km 4.5, Gaiofana a circa 10 km”.

E Guaitoli rammenta: “Poste Italiane fondata nel 1862 e presente sui nostri territori già dall’inizio del secolo scorso, ha svolto da sempre una azione di presidio sociale a servizio ai cittadini. A Corpolò i più grandi ancora si ricordano di “Berto della Posta” funzionario dell’ ufficio dal dopoguerra, quando lo sportello era presente nelle attuali scuole elementari, una figura rimasta nella memoria del paese per l’importanza rivestita a supporto quotidiano dei cittadini a risaltare una importante azione identitaria.

Da inizio di questo mandato l’amministrazione ha realizzato e sta realizzando azioni di tutela e valorizzazione delle aree del forese decentrando servizi ottenuti anche dialogando con gli enti preposti, come è successo per il medico di base a Corpolò, azioni che rischiano a questo punto di essere vanificate”.

“Si auspica si possa di attivare dialogo e confronto con Poste Italiane al fine di individuare ogni soluzione utile a risolvere tale criticità per la nostra comunità. Il Comune di Rimini, come già chiarito dal Sindaco Sadegholvaad . si mette a disposizione per fare di tutto e per cercare quelle soluzioni, che nel rispetto della autonomia aziendale di Poste Italiane, tutelino la nostra comunità. Delude e preoccupa pertanto che la senatrice Spinelli di Fratelli d’Italia giustifichi e avvalli la decisione di Poste Italiane (che ricordo è un IMPRESA PUBBLICA posseduta maggioritariamente dal MEF e da Cassa depositi e prestiti) la cui scelta aziendale che seppur legittima crea problematiche e disagi nei nostri territori. Si auspica che tutti, indistintamente dall’appartenenza politica e dei ruoli amministrativi e politici ricoperti, ma attenti a rappresentare i territori e la nostra comunità, lavorino per scongiurare tale disservizio”, conclude Manuela Guaitoli.