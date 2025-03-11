Cicloturismo, arte, food e motori: l’Emilia Romagna vola al BMT di Napoli

L’Emilia Romagna protagonista al prossimo BMT di Napoli. Da giovedì 13 a sabato 15 marzo (ultimo giorno aperto anche al pubblico), 21 operatori regionali, insieme alla Destinazione Turistica Visit Emilia e al Territorio Turistico Bologna-Modena, faranno conoscere la ricca offerta dell’Emilia-Romagna alla 28a Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, il più grande market place del Mediterraneo dedicato al turismo B2B, che registra nei tre giorni oltre 20mila visitatori professionali (Quartiere Fieristico Mostra d’Oltremare, www.bmtnapoli.com).

L’obiettivo è conquistare maggiori fette di mercato provenienti dal sud Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna): come testimoniano i dati 2024 relativi ai flussi turistici in Emilia-Romagna dalle regioni del Sud Italia, lo scorso anno si sono registrati 1.177.000 arrivi (+0,9%) e 3.593.329 presenze (+0,9%) rispetto al 2023 (Fonte Trademark Italia).

Nello stand coordinato da APT Servizi Emilia-Romagna (n. 5060 – 5072, Padiglione 5), gli operatori turistici emiliano-romagnoli promuoveranno le novità e le proposte 2025 relative a vacanza balneare ed en plein air, sport e Cicloturismo, Arte e Cultura, con i Borghi autentici e i Cammini e Vie del Pellegrinaggio nell’Anno del Giubileo, oltre a Terme e Benessere, Food e Motor Valley.

Inoltre, la presenza di molteplici buyer internazionali consentirà di promuovere anche la 19a edizione di Routes Europe 2026 che si svolgerà a Rimini dal 18 al 20 maggio del prossimo anno. Si tratta del maggiore appuntamento di networking a livello continentale dedicato al settore del volo aereo, che riunisce i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni e vedrà giungere nella località balneare oltre 1.000 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei da tutto al mondo.

Spazio anche agli incontri B2B con oltre 300 buyer nazionali e internazionali selezionati da Enit nei 4 workshop dedicati rispettivamente a Incoming, Terme & benessere e Vacanza Attiva, giovedì 13, e Incentive & Congressi e Turismo sociale, venerdì 14 (al Padiglione 3).

Immancabile l’angolo dedicato alle eccellenze agroalimentari della Food Valley emiliano-romagnola, grazie alla collaborazione con l’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

Nelle tre giornate di fiera, allo stand regionale è previsto un calendario di degustazioni di prodotti Dop e Igp offerte da vari Consorzi, come Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Piadina Romagnola Igp, Salumi Piacentini Dop (Salame, Coppa e Pancetta), Prosciutto di Parma Dop e Mortadella Bologna Igp. Gli assaggi saranno rivolti agli operatori giovedì 13 e venerdì 14 marzo (ore 11, 13 e 15:30), e ai visitatori sabato 15 marzo (ore 11 e 13).

Nel corso delle degustazioni, la chef e sommelier Carla Brigliadori, per 14 anni responsabile della Scuola di Cucina di Casa Artusi a Forlimpopoli (FC), racconterà la storia dei singoli prodotti indicando i relativi abbinamenti in cucina. Tutti i giorni alle 12 terrà anche una dimostrazione al pubblico di pasta fatta in casa nei vari formati tipici dell’Emilia-Romagna, dalle tagliatelle ai cappelletti, dai maltagliati ai tortelli.

I 21 operatori accreditati allo stand dell’Emilia-Romagna

Alberto Gestioni Srl – Bologna

Antea SCRL Progetti e Servizi per la Cultura e il Turismo – Colorno (Pr)

Batani Select Travel – Cervia (Ra)

Bellaria Igea Marina Servizi Srl – Bellaria-Igea Marina (Rn)

Caravantours Soc. Coop – Rimini

Cesenatico Holidays – Cesenatico (FC)

Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità – Rimini

Emilia Welcome SRLS – Parma

F.A. S.R.L. Forlì Airport-Italy – Forlì

Fondazione Bologna Welcome – Bologna

Glamping Cesenatico Srl – Cesenatico (FC)

Imola Faenza Tourism Company Scarl – Imola (Bo)

Itinere Srl – Reggio Emilia

Mayflower Tour Operator Srl – Rovereta (RSM)

Modena Incoming – Modena

Modenatur S.C.A.R.L. – Modena

Petroniana Viaggi e Turismo SR – Bologna

Primopiano Viaggi Srl – Santarcangelo di Romagna (Rn)

Promhotels Riccione S.C.A.R.L – Riccione (Rn)

Terme della Salvarola Spa – Sassuolo (Mo)

Ways2italy – Cesena (FC)