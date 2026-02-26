CLI Trophy 2026 al via: 28 piloti in pista il 1° marzo

Prende il via dal Misano World Circuit Marco Simoncelli la nuova stagione del CLI Trophy 2026. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 1 marzo sul tracciato romagnolo, prima di sei date in programma tra circuiti nazionali e internazionali.

Nel comunicato diffuso dall’organizzazione si legge: “Motori accesi, adrenalina alle stelle e pura passione ‘Made in Hethel’: ‘CLI Trophy 2026’ prende ufficialmente il via domenica 1 marzo sul tracciato del ‘Misano World Circuit Marco Simoncelli’, inaugurando una stagione che si preannuncia intensa e spettacolare”.

La serie è dedicata ai possessori di vetture Lotus e derivate, tra cui Caterham 7, Opel Speedster e Vauxhall VX220. In griglia sono attesi 28 piloti provenienti dall’Italia e dall’estero. “Sul tracciato sarà rappresentata l’intera evoluzione delle sportive inglesi: dalle prime Elise fino alla moderna Emira, passando per Exige, 2eleven, 3eleven e Caterham 7”, prosegue il comunicato.

L’appuntamento di Misano rappresenta non solo l’apertura ufficiale della stagione ma anche un’occasione di formazione e perfezionamento alla guida. “Grazie al supporto dei tutor qualificati di RC Dynamics, disponibili anche per sessioni di coaching direttamente a bordo vettura su richiesta, i partecipanti potranno lavorare in modo concreto sulle proprie performance, sempre in un clima di amicizia, sportività e autentica condivisione della passione Lotus. A completare l’esperienza sarà presente l’assistenza tecnica specializzata Lotus a cura di Team Santilli”, viene specificato.

Il pacchetto riservato ai piloti comprende tre turni esclusivi da 25 minuti ciascuno, per un totale di un’ora e quindici minuti in pista, con servizio di cronometraggio dedicato. “La giornata sarà arricchita da briefing tecnico, servizio foto e video ufficiale, area paddock riservata con hospitality CLI e un servizio catering completo che accompagnerà i partecipanti dalla colazione del mattino fino al pranzo e all’open bar conclusivo, prima della cerimonia di riconoscimento finale”, si legge ancora nella nota.

Il programma della giornata prevede il ritrovo in circuito alle 8 con accreditamento, colazione, consegna della modulistica e montaggio dei transponder. Alle 9 è previsto il briefing, seguito dal primo turno in pista alle 10 e dal secondo alle 12. Dopo il pranzo, il terzo turno scatterà alle 14.30. La conclusione è fissata per le 15.30 con i riconoscimenti finali e i saluti.

Dopo la tappa di Misano, il calendario proseguirà l’11 aprile al Mugello Circuit, il 28 giugno al Circuit de Barcelona-Catalunya, il 20 settembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, l’11 ottobre all’Autodromo Tazio Nuvolari e il 21 novembre al Cremona Circuit. “Il CLI Trophy 2026 è pronto a scrivere un nuovo capitolo fatto di passione, performance e condivisione. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato”, conclude il comunicato.

In chiusura viene presentato anche il profilo dell’associazione organizzatrice. “Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è oggi il principale e più longevo Lotus Club della penisola. Con oltre 500 tesserati e oltre 14 anni di attività continuativa, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del marchio britannico in Italia”.

“L’associazione, con sede a Montecatini Terme, vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale — dalla Sicilia alla Lombardia — e una crescente dimensione internazionale, con soci provenienti da Svizzera, Grecia e Belgio. Con un calendario che propone mediamente otto eventi all’anno, tra raduni su strada e track day in circuito, Club Lotus Italia si distingue per continuità, qualità organizzativa e partecipazione, affermandosi tra i Lotus Club più attivi e dinamici a livello mondiale”.