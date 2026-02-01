Colpo salvezza della Omag: Monviso battuto 3-0

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano centra un successo fondamentale nello scontro diretto per la salvezza, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Wash4Green Monviso Volley nella nona giornata di ritorno.

Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la squadra di Bellano mette in campo una prestazione solida e autoritaria, conducendo la partita dall’inizio alla fine e lasciando pochissimo spazio alle avversarie. Il match si sviluppa sempre a favore delle romagnole, capaci di mantenere alta intensità in battuta e continuità in attacco per tutti e tre i set.

Dopo un primo parziale controllato senza difficoltà, San Giovanni in Marignano alza ulteriormente il livello nel secondo, scavando un margine importante grazie alla regolarità offensiva e a una fase muro-difesa molto efficace. Monviso prova a reagire solo nel terzo set, ma la Omag mantiene lucidità e ordine tattico, chiudendo l’incontro senza concedere spiragli di rimonta.

Prestazione corale per le romagnole, con tre giocatrici in doppia cifra e un attacco distribuito su più soluzioni. La Omag dimostra compattezza, determinazione e una crescita evidente sul piano del gioco, portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa alla permanenza in categoria.

Un risultato che rafforza morale e classifica e che conferma la capacità della squadra di rispondere presente nei momenti più delicati della stagione.

Massimo Bellano commenta così la gara:

“Sono veramente contento per questa vittoria, per come è maturata e per come l’abbiamo voluta. Su un campo difficile e contro una buonissima squadra abbiamo fatto soprattutto nei primi due set, una partita di qualità in tutti i fondamentali Abbiamo allungato una striscia di risultati positivi che ci danno fiducia per il futuro. Grazie alla società che ci ha sempre fatto lavorare in tranquillità ed ai nostri tifosi che ci seguono ovunque dandoci sempre grande senso di appartenenza; ora recuperiamo le energie e da martedì iniziamo la preparare la gara di Sabato contro Perugia”

IL TABELLINO

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3

(18/25, 17/25, 20/25)

Wash4Green Monviso Volley: Dodson 6, D’Odorico 4, Battistoni, Kindermann 14, Sylves, Davyskiba 9, Moro (L), Akrari 7, Bridi 3, Siftar, Bussoli. Non entrate: Harbin, Scialanca (L). All. Nica.

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Zhuang 10, Brancher 12, Kochurina 12, Caruso 8, Nardo 8, Straube 4, Panetoni (L), Tellone. Non entrate: Ortolani, Bracchi, Nicolini, Parini, Wilson, Piovesan (L). All. Bellano.

ARBITRI: Piano Rossella, Armandola Cesare.