Colpo salvezza della Omag: Monviso battuto 3-0
1 Febbraio 2026 / Redazione
La Omag-Mt San Giovanni in Marignano centra un successo fondamentale nello scontro diretto per la salvezza, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Wash4Green Monviso Volley nella nona giornata di ritorno.
Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la squadra di Bellano mette in campo una prestazione solida e autoritaria, conducendo la partita dall’inizio alla fine e lasciando pochissimo spazio alle avversarie. Il match si sviluppa sempre a favore delle romagnole, capaci di mantenere alta intensità in battuta e continuità in attacco per tutti e tre i set.
Dopo un primo parziale controllato senza difficoltà, San Giovanni in Marignano alza ulteriormente il livello nel secondo, scavando un margine importante grazie alla regolarità offensiva e a una fase muro-difesa molto efficace. Monviso prova a reagire solo nel terzo set, ma la Omag mantiene lucidità e ordine tattico, chiudendo l’incontro senza concedere spiragli di rimonta.
Prestazione corale per le romagnole, con tre giocatrici in doppia cifra e un attacco distribuito su più soluzioni. La Omag dimostra compattezza, determinazione e una crescita evidente sul piano del gioco, portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa alla permanenza in categoria.
Un risultato che rafforza morale e classifica e che conferma la capacità della squadra di rispondere presente nei momenti più delicati della stagione.
IL TABELLINO
WASH4GREEN MONVISO VOLLEY-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3
(18/25, 17/25, 20/25)
Wash4Green Monviso Volley: Dodson 6, D’Odorico 4, Battistoni, Kindermann 14, Sylves, Davyskiba 9, Moro (L), Akrari 7, Bridi 3, Siftar, Bussoli. Non entrate: Harbin, Scialanca (L). All. Nica.
Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Zhuang 10, Brancher 12, Kochurina 12, Caruso 8, Nardo 8, Straube 4, Panetoni (L), Tellone. Non entrate: Ortolani, Bracchi, Nicolini, Parini, Wilson, Piovesan (L). All. Bellano.
ARBITRI: Piano Rossella, Armandola Cesare.