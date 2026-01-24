Come cambia Riccione? A febbraio parte il tour della sindaca nei quartieri della città

“Riccione cambia – Costruiamola insieme”, che prenderà il via il prossimo 3 febbraio per concludersi il 9 aprile, la sindaca Daniela Angelini e l’intera giunta comunale iniziano un percorso di partecipazione attiva volto a rendere ogni cittadino consapevole e informato del processo di evoluzione che la città sta attraversando. L’obiettivo è trasformare il residente da semplice spettatore a protagonista attivo delle scelte future attraverso un percorso di trasparenza e dialogo diretto, voluto fortemente dall’amministrazione per ascoltare le istanze specifiche che nascono direttamente dal cuore dei quartieri.

La sindaca illustrerà infatti il bilancio di un lavoro imponente che vede attualmente attivi quindici cantieri strategici per un valore complessivo che supera i 50 milioni di euro. Questi investimenti, frutto di una pianificazione strategica capace di attrarre ingenti risorse esterne tramite il Pnrr e fondi regionali, rappresentano la base materiale e necessaria per rendere la città più moderna, sicura e competitiva a livello nazionale e internazionale.

La visione politica che verrà presentata non si limita alle grandi opere iconiche, pur fondamentali per il rilancio turistico e culturale come il nuovo viale Ceccarini, il lungomare del Sole, il nuovo ponte sul Marano o il polo culturale dell’ex fornace Piva.

Ogni serata sarà strutturata per favorire il massimo coinvolgimento. La sindaca Angelini illustrerà la visione complessiva per Riccione, mettendo in luce come i progetti strategici si riflettano sulla qualità della vita dei singoli quartieri e dando conto anche degli interventi portati a termine in risposta alle necessità segnalate dai residenti durante l’anno precedente. Al termine degli interventi, verrà lasciato ampio spazio al dialogo, dove i cittadini potranno presentare proposte, segnalare problematiche e raccogliere istanze direttamente dai territori, ricevendo risposte puntuali dagli assessori competenti in base alle proprie deleghe.

Il calendario degli incontri pubblici:

Abissinia, Fontanelle e Villa Alta

Martedì 3 febbraio – ore 21:00

Centro di Quartiere – Viale Sicilia 55

San Lorenzo e Punta dell’Est

Martedì 10 febbraio – ore 21:00

Ristorante Tacabanda – Via San Lorenzo 37

Marano e Spontricciolo

Giovedì 26 febbraio – ore 21:00

Ristorante La Fattoria – Viale D’Annunzio 118

Tre Villaggi, Riccione 2, Raibano

Giovedì 12 marzo – ore 21:00

Tensostruttura – Viale Arezzo

Alba, Centro e Porto

Giovedì 19 marzo – ore 21:00

Palazzo del Turismo – Piazzale Ceccarini 11

Paese

Giovedì 9 aprile – ore 21:00

Centro della Pesa – Viale Lazio 10