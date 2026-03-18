Come costruire un rapporto con il nostro cane

Quando si prende un cane, per modellare il rapporto con lui facciamo un mix tra improvvisazione, ciò che si ha appreso nel tempo, con altri cani, se ci sono stati, nonché consigli di parenti e amici.

Ma, dalle ultime ricerche, è emerso che noi modelliamo il rapporto sullo stile educativo con cui stiamo stati educati noi, dai nostri genitori.

Lo stile educativo ha molta influenza sul comportamento,

Di stili educativi, la scienza ne ha evidenziati ben quattro e tutti sono caratterizzati da tre elementi ma in percentuali diverse:

Controllo (permissività/severità – intrusività/autonomia)

Affetto (sollecitudine/distacco – sensibilità/aridità)

Comunicazione (verbale/non verbale)

Gli stili educativi sono:

Autorevole, Autoritario, Permissivo e Trascurante-evitante.

Il padrone Autorevole in cui l’accettazione dell’altro è completa costruisce un’esistenza fatta di regole ( cibo, spazi, passeggiata ecc …) ma anche di libertà, il cane è libero di essere sé stesso e di esprimersi, si sente amato e rispettato.

Inoltre, il padrone autorevole deve essere costante e coerente. Il cane crescerà equilibrato, rispettoso del proprietario e delle regole, fiducioso nel proprietario e nelle sue capacità di risolvere i problemi, aperto al rapporto con gli estranei. La comunicazione è coerente e molto chiara.

Il padrone Autoritario è una persona distaccata che costruisce un rapporto pieno di regole senza tenere conto dei bisogni del cane, l’affetto è poco, può essere considerata una gestione coercitiva. Il cane è obbediente, ma l’emozione che governa la relazione è la paura e non il rispetto; quindi, è fatta di dipendenza e insicurezza, accompagnate da aggressività che il cane, solitamente rivolge verso l’esterno. La sua comunicazione è quella di una persona di cui avere paura.

Il padrone Permissivo: troppo amore e per nulla regole. Il cane, pertanto, sa che può fare tutto quello che vuole, gestendo tutte le iniziative. Non ubbidisce. Chiede e pretende. Morde se è ostacolato nelle sue richieste. La comunicazione è incoerente.

Il padrone Trascurante – Evitante considera il cane come un accessorio e la relazione non ha affetto e non ha regole. La comunicazione inesistente.

Ogni cosa è gestione interamente del cane che risulterà poco socievole, difficile da controllare, molto autonomo ma estremamente distaccato con comportamenti spesso aggressivi.

Quindi il modello migliore è certamente il padrone autorevole.

Autorevolezza non ha nulla a che fare con la violenza o la coercizione, essendo invece la risultante di un insieme di comportamenti che riguardano il rispetto di regole precise da entrambe le parti, di diritti e di doveri, accompagnati da una comunicazione assertiva. Il proprietario autorevole è quello che soddisfa tutti i bisogni del cane, compresi quelli legati alla sfera affettiva, sa dare certezze e sicurezza, regole precise e coerenti.

Concludo la mia solita raccomandazione, per costruire un’ottima relazione con il proprio cane è meglio rivolgersi sempre ad un educatore cinofilo.

Giovanna Foschi

Autrice – giornalista – educatrice cinofila