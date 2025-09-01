Come puoi iniziare a scommettere sul calcio?

Effettuare un pronostico sportivo è una delle attività che più mi rilassano e divertono perché alimenta la mia passione per lo sport e in particolare per il calcio. Succede molto spesso di sviluppare un interesse e una curiosità per il mondo delle scommesse sportive, soprattutto se segui in modo abituale la tua squadra del cuore o le competizioni internazionali. Vuoi piazzare il tuo primo pronostico e non sai da dove iniziare? Seguimi mentre ti parlo di come muovere i tuoi primi passi nel mondo delle scommesse sul calcio, attingendo alla mia esperienza diretta.

Voglio raccontarti gli aspetti chiave per iniziare a scommettere, proprio come farei con un amico che cerca una guida esperta e qualche consiglio pratico per massimizzare la tua esperienza. Se ti stai chiedendo: da dove inizio? Cosa devo evitare? È davvero sicuro? Sei nel posto giusto: ti fornirò io le risposte a ogni tua domanda!

Prima di iniziare: cerca un ambiente di gioco legale

Il mese di settembre è quello che sancisce ufficialmente l’inizio di una nuova stagione: si riparte con gli eventi locali, le competizioni nazionali e le manifestazioni di livello europeo. Ed è proprio in questo momento che potresti avvertire un maggior desiderio di scommettere: ma da dove cominciare?

La prima cosa che ti chiedo di fare è ricercare, e poi scegliere, un bookmaker con licenza ADM, che attesta la trasparenza e la sicurezza del gioco.

In Italia solo la certificazione ADM ti garantisce sicurezza e la massima tutela, con il rispetto assoluto delle normative introdotte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli regola il settore online e fisico sul territorio, imponendo parametri severi e regole precise che garantiscono trasparenza e affidabilità all’industria del gioco. In questo modo ti tutelerai rispetto a eventuali truffe, problemi di deposito e prelievo e avrai la tranquillità di sapere che i tuoi dati personali sono al sicuro.

Apri un conto, ma solo dopo aver controllato bonus, pagamenti e tempi di prelievo

Dopo che hai trovato il giusto bookmaker, come devi procedere? No, non c’è subito la fase di registrazione, ma a mio avviso devi continuare a informarti e a cercare ulteriori informazioni. Devi sempre tenere gli occhi ben aperti, soprattutto per quanto riguarda i termini e le condizioni generali, i criteri e le modalità per individuare eventuali errori di quote di mercato, e i requisiti sui bonus offerti.

Devi conoscere quali sono i tuoi diritti e comprendere come rispettare le regole stabilite dal bookmaker. Per esempio, devi conoscere come vengono raccolti i tuoi dati in fase di navigazione sul sito, quanto può durare l’offerta promozionale che vuoi richiedere, quante volte la devi scommettere e tutti gi altri dettagli. E, soprattutto, quali sono le tempistiche previste per ritirare i tuoi soldi con il metodo di pagamento che preferisci. Solo a questo punto potrai procedere con la tua iscrizione che richiede anche la verifica dell’identità per accedere al conto di gioco creato. Per farlo devi inviare un documento di identità valido (di solito entro 30 giorni) per permettere al bookmaker di approvare e confermare il tuo profilo. Ciò renderà più veloce anche la fase di prelievo, ecco perché è bene che tu lo faccia subito.

Ricerca i mercati sportivi che più ti interessano

Un vero appassionato di calcio come possiamo essere io e te, inizia a controllare com’è il palinsesto sportivo del bookmaker, sia a livello nazionale che internazionale. Un palinsesto ampio è ideale se vuoi orientarti verso le scommesse sulla Serie A, che resta il mercato principale su cui affacciarti. Ma anche per poter scommettere su campionati stranieri, coppe internazionali e competizioni minori.

Trovo altrettanto importante conoscere le regole del gioco, non tanto rispetto alla partita, ma al funzionamento delle scommesse. Che tipo di scommessa ti interessa maggiormente? Vuoi puntare sul classico esito finale (1, X, 2) o provare la doppia chance con la quale copri due dei tre esiti possibili? Inoltre puoi anche scommettere sul numero complessivo di gol sopra o sotto una soglia specifica, sfruttando le cosiddette scommesse “Under/Over” che hanno un profilo molto più interessante rispetto al tradizionale “risultato finale”.

Esistono anche scommesse su marcatori, numero di cartellini, risultato esatto, assist e tanto altro ancora.

Per giocare in modo cauto impara a gestire il rischio

Qui torna in gioco il mio background di giocatore, perché prima di diventare un esperto delle scommesse sportive sono stato un assiduo scommettitore. È più facile divertirti con i pronostici se conosci bene il gioco; non andare mai allo sbaraglio e alla cieca. Per questo dovresti provare ad adottare un approccio strategico che si basa su 3 elementi principali.

Il primo è la gestione del budget: gioca solo i soldi che puoi permetterti di perdere. Fare questo ti aiuta a non compromettere la tua situazione finanziaria, e ti evita stress inutili con un’attività che dovrebbe essere incentrata solo sul puro divertimento. Se il tuo budget è di 50 euro, rispetta questo limite, sfrutta bonus e cerca eventi che ti permettono di sfruttare al massimo ciò che hai senza esagerare.

Il secondo riguarda la ricerca delle quote migliori sul mercato: come saprai le quote riflettono una probabilità implicita e indicano quello che puoi guadagnare scommettendo su un certo match o evento. Prova a confrontare sempre le quote e piazza le scommesse solo quando hai migliori chance di vincita.

L’ultimo elemento è legato allo studio delle statistiche; non lasciare nulla al caso o solo all’istinto. Nelle mie guide e recensioni mi piace sempre ripetere che ogni valutazione deve essere guidata da logica e oggettività. Anche io ho una squadra del cuore, ma non mi lascio tentare dall’affetto per un team se ritengo che non abbia vere chance di vincita.

Questi sono i fattori principali di cui devi tenere conto prima di decidere quale scommessa effettuare, partendo da quelle singole o multiple, fino sistemi di combinazioni che aumentano l’ammontare dell’eventuale vincita ma anche, ovviamente, il tuo livello di rischio.

Regolamenti extra e casistiche particolari da conoscere

Ti sei mai chiesto che cosa succede se hai puntato su un match che viene sospeso, rinviato o annullato? Vediamo insieme come si comporta un bookmaker, perché potrebbe capitarti di essere coinvolto in questo scenario e devi sapere come agire. Il regolamento dice che le scommesse possono essere rimborsate nel caso in cui la gara non venga recuperata entro un termine preciso. Inoltre, se viene scelto il risultato a tavolino, vale la decisione arbitrale finale sul risultato. Per saperne di più ti invito a consultare i regolamenti che vengono pubblicati periodicamente sul sito del bookmaker che hai scelto.

Consigli pratici per iniziare a scommettere con cautela

Per giocare in modo responsabile ritengo fondamentale seguire 8 regole chiave:

Verifica la licenza ADM del bookmaker: personalmente suggerisco sempre i brand italiani che hanno maggior notorietà sul territorio italiano, poiché dimostrano affidabilità ed esperienza. Registra un conto gioco e invia i documenti il prima possibile: tale processo velocizza i tempi di attesa in fase di prelievo delle vincite. Ricarica il conto con la cifra “giusta” per le tue tasche: non è importante puntare centinaia di euro; anche una cifra modesta (20-30€) può bastare per imparare e trovare il giusto approccio al gioco. Scegli il mercato e la disciplina che conosci meglio per fare esperienza: se ami il calcio non ha senso scommettere sul basket. Scommetti sempre e solo su sport che conosci. Studia quote e statistiche: devi mantenere il controllo e per farlo devi conoscere che cosa accade e piazzare scommesse in base alle tue analisi e non in modo improvvisato. Gestisci il rischio: orientati su scommesse singole o sistemi, ed evita le multiple che sono estremamente rischiose, specie se sei alle prime armi. Leggi i regolamenti: informati su diritti e doveri da rispettare per non infrangere le regole del bookmaker. Scegli solo bonus che puoi permetterti: bonus di benvenuto, senza deposito, cashback e freebet sono un incentivo importante, ma ottieni vantaggi solo se sei in grado di rispettare i requisiti che richiedono.

NOTA BENE: voglio sottolineare che ogni scommessa deve essere effettuata nel rispetto del gioco responsabile, sfruttando quindi limiti di scommessa, deposito e perdita, e strumenti di prevenzione e tutela come l’autoesclusione ADM.

Il mio consiglio finale prima di cominciare a giocare

Capisco bene che quando si ha la voglia di provare un’emozione nuova, la fase di “preparazione” sia spesso considerata noiosa. Ma è necessaria come l’aria che respiriamo! In tutto questo lungo percorso, voglio che tu comprenda che scommettere sul calcio può essere un’esperienza divertente e stimolante, ma per renderla tale dovrai sapere quello che fai e imparare a gestire emozioni e denaro in base alle diverse situazioni.

Per questo ti invito sempre a leggere guide, commenti e opinioni di altri utenti, ma soprattutto a informarti attraverso i portali di comparazione. Questo approccio ti permette di scommettere con prudenza e senza perdere il controllo.

Edoardo Camporese

Ex calciatore con una laurea in Lingue e letteratura giapponese, che ha usato nel suo lavoro di traduttore nella prima parte della sua carriera. Oggi è un Content Strategy Lead che si occupa di costruire guide per aiutare gli scommettitore a prendere decisioni consapevoli e sicure. Toccategli tutto ma non la Champions League e i suoi gatti!