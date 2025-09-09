“Comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide”. Torna il “Settembre pedagogico” riminese

Con la prima campanella tornerà a Rimini il “settembre pedagogico” un mese dedicato, quest’anno, alla “Comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide”. Alla sua terza edizione riminese, il “Settembre pedagogico” è una iniziativa del CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnati), nato dalla collaborazione con il Comune di Rimini e il e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’università di Urbino.

Un programma di dodici incontri ed eventi compresi tra il 10 settembre e il 10 ottobre, mettendo insieme docenti riminesi e relatori di livello nazionale. Si approfondiranno, tra gli altri, temi quali: l’Intelligenza Artificiale nel contesto scolastico, il disagio giovanile e il ruolo dell’insegnante, le chat dei genitori, la pedagogia dell’inclusione e tanto altro. Il Settembre pedagogico riminese ha ricevuto anche quest’anno lo status di aggiornamento a livello nazionale per i docenti.

Si parte domani sera, con il primo evento (il 10 settembre alle 21) al museo di Rimini, con Valentina Chinnici (presidente nazionale CIDI), che inaugurerà, con la sua relazione “La scuola come comunità: professionale, educante, generativa” questo festival della scuola di Rimini”.

“Quest’anno – spiegano la vicesindaca Chiara Bellini e Vincenzo Aulizio, presidente Cidi Rimini – il filo rosso che legherà tutti gli interventi sarà l’urgenza di ricostruire una comunità educante, quell’insieme di soggetti che per tanto tempo è stato chiamato a sostenere il difficile cammino delle alunne e degli alunni del nostro territorio e che in questo periodo storico di grandi cambiamenti, non solo locali, ha bisogno di un nuovo patto. Attraverso gli interventi dei relatori, autorevoli ricercatori, insegnanti, pedagogisti, docenti, l’intento è quello di fornire alla comunità riminese, alle nostre e nostri insegnanti, le coordinate per orientarsi in un mondo (quello della scuola) sempre più complesso e caotico. Saranno proprio questi i primi argomenti di riflessione di un mese intenso che sta riportando la scuola al centro del dibattito cittadino”.

In allegato il programma degli incontri

Settembre pedagogico riminese 2025 – Stare bene a scuola

La comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide

mercoledì 10/09/2025

21-22.30

Inaugurazione: Vincenzo Aulizio (presidente CIDI Rimini APS)

La Scuola come comunità: professionale, educante, generativa

Valentina Chinnici (presidente CIDI nazionale)

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

martedì 16/09/2025

17 – 19

A scuola di inclusione

Lorella Camporesi (dirigente scuola sec. di primo grado A. Bertola)

Andrea Serrau (collaboratore del dirigente)

Alessandra Zulì (funzione strumentale per l’Inclusione)

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

venerdì 19/09/2025

17 – 19

Chat, social e altre insidie digitali: manuale di sopravvivenza per docenti e genitori

Ulrico Bardari (Collaboratore di cattedra di Informatica forense dell’Università degli Studi di Bologna)

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

lunedì 22/09/2025

21 – 22.30

Inclusive care

Matteo Vaccari presidente Sol et Salus,

Massimo Montesi, direttore sanitario Sol et Salus,

Letizia Caronia, docente Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertini”

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

mercoledì 24/09/2025

17 – 19

Benessere a scuola. Il ruolo della relazione nell’apprendimento efficace e nella gestione della classe

Laura Soldati (Psicologa scolastica)

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

venerdì 26/09/2025

17 – 19

Educazione emotiva e prevenzione bullismo

Martino Colicchio e altri docenti del progetto, insieme agli studenti della scuola sec. di primo grado “Franchini” di Santarcangelo

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

lunedì 29/09/2025

17.00 – 19.00

Questa scuola non è un’isola

Veronica Cucci (iscritta al dottorato di interesse nazionale in Peace Studies)

Aula Magna IC Centro storico Largo Antonio Gramsci 3/4. Rimini

martedì 30/09/2025

17 – 19

L’AI nel contesto della scuola, la scuola nel contesto dell’AI

A cura di: Servizio Marconi TSI – USR Emilia-Romagna

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

mercoledì 1/10/2025

17 – 19

Insegnare ed apprendere con serenità: la gestione del gruppo classe e la comunicazione efficace per migliorare la qualità della comprensione reciproca

Amedeo Olivieri

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

venerdì 3/10/2025

17 – 19

Stili di apprendimento in Italia: come favorire la relazione educativa

Enrico Bocciolesi, professore associato Università di Urbino

Elena Moretti, cultrice della materia Università di Urbino

Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini

martedì 7/10/2025

21 – 22.30

Provocazioni, rabbia, chiusura. (Ri)costruire il benessere (ma di chi?) in classe

Dario Ianes, Benedetta Zagni Università Bolzano, Padova e Centro studi Erickson

Palazzo del turismo, piazzale F. Fellini n. 3, Rimini

Venerdì 10/10/2025

17.00 – 19.30

Un brindisi alla scuola

Aperitivo con riflessioni su un Settembre pedagogico appena concluso e una scuola che sta ripartendo