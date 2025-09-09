“Comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide”. Torna il “Settembre pedagogico” riminese
9 Settembre 2025 / Redazione
Con la prima campanella tornerà a Rimini il “settembre pedagogico” un mese dedicato, quest’anno, alla “Comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide”. Alla sua terza edizione riminese, il “Settembre pedagogico” è una iniziativa del CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnati), nato dalla collaborazione con il Comune di Rimini e il e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’università di Urbino.
Un programma di dodici incontri ed eventi compresi tra il 10 settembre e il 10 ottobre, mettendo insieme docenti riminesi e relatori di livello nazionale. Si approfondiranno, tra gli altri, temi quali: l’Intelligenza Artificiale nel contesto scolastico, il disagio giovanile e il ruolo dell’insegnante, le chat dei genitori, la pedagogia dell’inclusione e tanto altro. Il Settembre pedagogico riminese ha ricevuto anche quest’anno lo status di aggiornamento a livello nazionale per i docenti.
Si parte domani sera, con il primo evento (il 10 settembre alle 21) al museo di Rimini, con Valentina Chinnici (presidente nazionale CIDI), che inaugurerà, con la sua relazione “La scuola come comunità: professionale, educante, generativa” questo festival della scuola di Rimini”.
“Quest’anno – spiegano la vicesindaca Chiara Bellini e Vincenzo Aulizio, presidente Cidi Rimini – il filo rosso che legherà tutti gli interventi sarà l’urgenza di ricostruire una comunità educante, quell’insieme di soggetti che per tanto tempo è stato chiamato a sostenere il difficile cammino delle alunne e degli alunni del nostro territorio e che in questo periodo storico di grandi cambiamenti, non solo locali, ha bisogno di un nuovo patto. Attraverso gli interventi dei relatori, autorevoli ricercatori, insegnanti, pedagogisti, docenti, l’intento è quello di fornire alla comunità riminese, alle nostre e nostri insegnanti, le coordinate per orientarsi in un mondo (quello della scuola) sempre più complesso e caotico. Saranno proprio questi i primi argomenti di riflessione di un mese intenso che sta riportando la scuola al centro del dibattito cittadino”.
In allegato il programma degli incontri
Settembre pedagogico riminese 2025 – Stare bene a scuola
La comunità che cresce: scuola, territorio e nuove sfide
mercoledì 10/09/2025
21-22.30
Inaugurazione: Vincenzo Aulizio (presidente CIDI Rimini APS)
La Scuola come comunità: professionale, educante, generativa
Valentina Chinnici (presidente CIDI nazionale)
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
martedì 16/09/2025
17 – 19
A scuola di inclusione
Lorella Camporesi (dirigente scuola sec. di primo grado A. Bertola)
Andrea Serrau (collaboratore del dirigente)
Alessandra Zulì (funzione strumentale per l’Inclusione)
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
venerdì 19/09/2025
17 – 19
Chat, social e altre insidie digitali: manuale di sopravvivenza per docenti e genitori
Ulrico Bardari (Collaboratore di cattedra di Informatica forense dell’Università degli Studi di Bologna)
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
lunedì 22/09/2025
21 – 22.30
Inclusive care
Matteo Vaccari presidente Sol et Salus,
Massimo Montesi, direttore sanitario Sol et Salus,
Letizia Caronia, docente Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertini”
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
mercoledì 24/09/2025
17 – 19
Benessere a scuola. Il ruolo della relazione nell’apprendimento efficace e nella gestione della classe
Laura Soldati (Psicologa scolastica)
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
venerdì 26/09/2025
17 – 19
Educazione emotiva e prevenzione bullismo
Martino Colicchio e altri docenti del progetto, insieme agli studenti della scuola sec. di primo grado “Franchini” di Santarcangelo
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
lunedì 29/09/2025
17.00 – 19.00
Questa scuola non è un’isola
Veronica Cucci (iscritta al dottorato di interesse nazionale in Peace Studies)
Aula Magna IC Centro storico Largo Antonio Gramsci 3/4. Rimini
martedì 30/09/2025
17 – 19
L’AI nel contesto della scuola, la scuola nel contesto dell’AI
A cura di: Servizio Marconi TSI – USR Emilia-Romagna
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
mercoledì 1/10/2025
17 – 19
Insegnare ed apprendere con serenità: la gestione del gruppo classe e la comunicazione efficace per migliorare la qualità della comprensione reciproca
Amedeo Olivieri
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
venerdì 3/10/2025
17 – 19
Stili di apprendimento in Italia: come favorire la relazione educativa
Enrico Bocciolesi, professore associato Università di Urbino
Elena Moretti, cultrice della materia Università di Urbino
Museo L. Tonini, Sala degli Arazzi, via Luigi Tonini n. 1, Rimini
martedì 7/10/2025
21 – 22.30
Provocazioni, rabbia, chiusura. (Ri)costruire il benessere (ma di chi?) in classe
Dario Ianes, Benedetta Zagni Università Bolzano, Padova e Centro studi Erickson
Palazzo del turismo, piazzale F. Fellini n. 3, Rimini
Venerdì 10/10/2025
17.00 – 19.30
Un brindisi alla scuola
Aperitivo con riflessioni su un Settembre pedagogico appena concluso e una scuola che sta ripartendo