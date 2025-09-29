Con l’ultimo mugnaio alla ricerca dei mulini fra Ausa e Rio Vallugola

Federico Morini: “Molini idraulici in bassa Romagna. Antichi opifici idraulici lungo i rii e torrenti minori compresi fra l’estremo nord delle Marche e i territori della bassa Romagna e Repubblica di San Marino”

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“Ricercare le ultime tracce di questi opifici” – scrive nella Introduzione Federico Morini – “significa, non solo, cercare le tracce fisiche degli edifici, adottando un approccio accostabile a quello degli archeologi, ma anche andare alla scoperta di un mondo in cui l’acqua aveva un ruolo fondamentale nello sviluppo della società rurale. E’ importante, infatti, sottolineare che i mulini non erano solo il luogo deputato alla produzione di farine o biade, ma spesso rappresentavano anche il luogo della socializzazione, per la presenza nelle immediate vicinanze di osterie, stazioni di posta o rivendite di sale e tabacchi. Dal momento che molto di frequente erano situati su importanti vie di comunicazione, costituivano il fulcro della vita sociale della vallata”.

Il lavoro di ricerca di Morini si è concentrato sui bacini idrografici del Rio Vallugola, del torrente Tavollo, del torrente Ventena, del Rio Melo, del torrente Marano e del torrente Ausa: ovvero l’area tra Marche e Romagna. Alla fine ha trovato in questo territorio ben 36 opifici idraulici ad uso molino da grano (uno sul Rio Vallugola, nove sul torrente Tavollo, sette sul torrente Ventena, due sul Rio Melo, dodici sul torrente Marano, quattro sul torrente Ausa).

Morini è un appassionato studioso di tutti gli aspetti della civiltà contadina, ma le vicende storiche dei mulini da tempo lo appassionano (come testimonia la sua incredibile pagina Facebook). Socio della A.I.A.M.S. (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici), falegname volto al recupero e restauro funzionale dei mulini storici (interventi fatti a Monghidoro, Castel dell’Alpe, Nibbiano), mugnaio in un mulino ad acqua.

Il libro di Morini si aggiunge a diversi altri usciti negli ultimi decenni su questo tema dei mulini in questo territorio: “Ruote sull’acqua. Mulini idraulici nella provincia di Pesaro e Urbino di Giovanni Lucerna (Bononia university press, 2007), “I mulini ad acqua nella Valle del Conca: analisi e censimento degli antichi opifici idraulici” di Alessandro Costa, Sabrina Manzi, Giorgio Tarducci (Luisè, 1996), “I mulini idraulici della Bassa Valconca” di Oreste Delucca (La piazza, 2020). Ricorderei inoltre i volumi “I mulini della Valmarecchia “ di Luca Morganti, Mirco Semprini (La Mandragora, 1999) e “Mulini e mugnai in Romagna e nell’Italia del medioevo” di Elio Caruso (Il Ponte Vecchio, 2004).

I mulini ad acqua entrarono in crisi tra l’inizio del ‘900 e il 1920 a seguito della costruzione dei primi acquedotti con l’inaridamento naturale delle sorgenti, con il contemporaneo e repentino prosciugamento dei torrenti nei mesi primaverili-estivi e la riduzione della portata d’acqua negli altri mesi. Questo ha impedito di fatto ai mulini ad acqua di avere la costanza idrica per almeno alcuni periodi dell’anno. “Ne è conseguita la compromissione totale dell’attività e la relativa chiusura immediata in altri, relegandola a pochissimi periodi, soprattutto quelli in cui grazie alle perturbazioni piovose e nevose, l’acqua tornava a correre nei torrenti in quantità sufficiente”. A questo si deve aggiungere la comparsa su larga scala dell’energia elettrica, e dunque la possibilità di macinare giorno e notte in tutti i mesi dell’anno.

Una annotazione interessante che Morini fa è quella sulla riscossione delle tasse: “I finanzieri erano molto spesso presenti al mulino, anche perché designati al ruolo di controllo del regolare pagamento della tassa sulla macinatura, entrata in vigore ufficialmente nel 1868 e più volte abrogata e ripristinata fino al 1946, anno della completa eliminazione”. “La notte, affinchè il mugnaio non macinasse di contrabbando, applicavano dei sigilli alla porta che venivano rimossi il giorno seguente”. La tassa sulla macinatura diede origine a frequenti proteste e moti di rivolta, “motivo per il quale è ampiamente ricordata come una delle leggi più ingiuste che siano mai state varate”.

“Il mulino, con la figura del mugnaio, oltre ad essere un punto di riferimento importante per la società rurale, rivestiva anche un ruolo importante nella salvaguardia del territorio, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Proprio per il corretto funzionamento del mulino, infatti, provvedeva a tenere pulito il torrente (…) durante le manutenzioni periodiche, ogni qual volta si verificavano una piena o dei danni, il mugnaio provvedeva lesto alle riparazioni, rafforzando e piantumando gli argini nei punti divenuti fragili”.

Dei dodici mulini sui 30 chilometri di lunghezza del torrente Marano ben cinque erano in territorio sammarinese. Per il censimento di queste strutture Morini si è avvalso della collaborazione dell’ex Sindaco di Coriano Sergio Pierini, appassionato di storia locale e profondo conoscitore della valle del Marano. I mulini sammarinesi chiusero tutti prima del 1930, mentre ben cinque nell’area corianese continuarono ad operare ancora fra il 1940 e il 1952: il mulino Semprini, il mulino Gualandi, il mulino del Vescovo, il mulino Foschi, il mulino del Marano.

Il libro di Morini si chiude con un appello ai Comuni “a tutelare e a preservare per le generazioni future i pochi manufatti rimasti, in quanto la mancata tutela di essi determinerebbe la perdita di un patrimonio storico e culturale, unico nel suo genere che rappresenta un ‘unicum’, di come un edificio possa essere in completa simbiosi con il territorio circostante”.

Per acquistare il libro contattare Federico Morini: cell. 349.5833851; e-mail fedemox@hotmail.it.

Paolo Zaghini