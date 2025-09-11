Conad per la prevenzione contro la droga assieme a San Patrignano

Dieci incontri di prevenzione nelle scuole del centro e nord Italia. E’ quanto riuscirà a fare San Patrignano grazie alla generosità dei clienti dei supermercati Conad della rete associata a CIA Conad che hanno effettuato donazioni alle casse in favore del progetto di prevenzione WeFree curato dalla comunità. Durante questi mesi estivi, in tanti hanno scelto di sostenere il progetto ricevendo in omaggio un portachiavi con gettone da utilizzare per il carrello della spesa. Un gettone fra l’altro realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente, 100 per cento biodegradabile, fabbricato con bioplastica a base di fecola prodotta dagli scarti delle bucce di patate.

Proprio oggi da parte di CIA Conad la consegna alla comunità del maxi assegna di 50mila euro, alla presenza di Marco Gardini, responsabile marketing di Conad Cia: “Crediamo fortemente in questo progetto nelle scuole e vogliamo continuare questa collaborazione, che dura ormai da anni e che attesta una comune sensibilità e attenzione, di CIA Conad e San Patrignano, per le proprie comunità e per iniziative di alto valore sociale come questa”.

“Si tratta di un sostegno molto importante per cui ringraziamo Conad e tutti i suoi clienti – spiega Roberto Bezzi, presidente Cooperativa agricola San Patrignano – Negli anni abbiamo girato centinaia di scuole per far capire ai giovani quanto sono pericolose le dipendenze. Siamo davvero contenti di continuare a farlo assieme a Conad”. Gli incontri e i workshop nelle scuole inizieranno a fine settembre per concludersi a dicembre e toccheranno le regioni Merche, Emila Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.