Concessioni balneari, Forza Italia ci riprova con Gasparri: “Proroghiamole”

“La Regione Emilia-Romagna sostenga l’iniziativa di Forza Italia per la proroga delle concessioni per le imprese balneari, con particolare attenzione a quelle che, in vista della ormai imminente stagione estiva, hanno necessità di investire per riparare i danni subiti a causa degli eventi naturali avversi.” Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, illustrando l’interrogazione che ha presentato sulla spinosa vicenda del rinnovo delle concessioni per gli stabilimenti balneari.

Premessa: solo due giorni fa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato che il bando tipo, il modello che le amministrazioni comunali potranno seguire per preparare i bandi sarà pronto entro fine marzo.

Ora la nuova iniziativa di un partito di maggioranza.

“L’idea che sta portando avanti il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri appunto quella di rinviare ulteriormente le gare per l’assegnazione delle concessioni balneari oltre la scadenza del 2027 e contestualmente prorogare le concessioni in corso – ha proseguito Vignali – Questo slittamento consentirebbe di respirare soprattutto alle tante imprese della costa adriatica emiliano-romagnola danneggiate dall’erosione della costa, dalle mareggiati e da altri fenomeni naturali ed eventi metereologici avversi. Per i titolari di esse ? infatti indispensabile investire per prepararsi al meglio ad accogliere i turisti ma per poterlo fare hanno bisogno di qualche certezza in pi? di quella di poter lavorare per una sola stagione. Peraltro, la ormai alle porte stagione balneare 2026 si prospetta strategica per il rilancio turistico dell’Emilia-Romagna, anche grazie all’incremento dei voli sugli aeroporti minori, tra cui i due romagnoli. La Giunta regionale dovrebbe lavorare anche sul tema delle concessioni balneari per poter far meglio cogliere al turismo costiero le nuove opportunit?. Sicilia, Calabria e Basilicata hanno gi? manifestato ampia disponibilit? a sostenere iniziative per la proroga delle concessioni. Anche per la Regione Emilia-Romagna che ha sempre rivendicato di voler essere maggiormente coinvolta sulle questioni inerenti la direttiva Bolkestein, ? il momento opportuno per farsi ulteriormente avanti. Inoltre, proprio il Presidente De Pascale di recente ha evidenziato l’incertezza in cui vivono i concessionari balneari dicendosi favorevole a riconoscere un equo indennizzo a quelli che potrebbero perdere la concessione. Non solo, come gi? detto, la proroga darebbe maggiori certezze ma configurerebbe una forma di ristoro non onerosa, quindi in linea con l’ipotesi prospettata dallo stesso governatore emiliano-romagnolo.”