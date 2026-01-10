Concessioni demaniali, Biagini: “Indagare sugli amministratori che non controllano”

“Non si tratta di fermare i bandi, ma di iniziare ad indagare gli amministratori pubblici che non svolgono i loro doveri di controllo. A questo punto è d’obbligo un intervento dell’ autorità giudiziaria a vasto raggio che ponga di fronte alle loro responsabilità tutte le istituzioni complici con questa negazione dello stato di diritto”.

È questa la posizione espressa da Roberto Biagini, rappresentante di Mare Libero APS ed ex assessore al Demanio del Comune di Rimini, in un comunicato che torna a sollevare il tema delle concessioni demaniali marittime e della loro gestione.

Scrive Biagini: “Le concessioni demaniali marittime sono scadute il 31.12.2023 e il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con le due sentenze gemelle del 9 Novembre 2021 n. 17-18 (confermate da un profluvio di sentenze conformi negli ultimi 4 anni emanate dalla giustizia costituzionale, ordinaria e amministrativa) ha stabilito la illegittimità di tutte le proroghe per contrasto con le norme di derivazione eurounitaria e quindi le pubbliche evidenze si sarebbero potute fare già nel 2021. Le sigle sindacali dei balneari continuano a dettare la l’agenda alle istituzioni”.

Per Biagini “siamo nel 2026 e ancora la spiaggia di tutti è occupata illegittimamente da strutture che non dovrebbero essere e dall’arroganza di chi si crede padrone della sabbia con la complicità di chi glielo fa credere. Gli enti locali e tutte le istituzioni collaterali deputate al controllo voltano le spalle al mare e con la scusa che sulla spiaggia l’ obbligo dell’ intervento è sempre degli altri ( di chi ?) effettuano controlli sono nel territorio urbanizzato in quanto l’ arenile è zona interdetta, ‘protetta’ dalla cupola della politica bipartisan. La legge per alcuni si applica per altri si chiede l’autorizzazione… alle associazioni dei ‘bagnini e dei chioschisti’.