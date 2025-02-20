Concessioni spiagge, TAR Liguria boccia anche proroghe al 2027

E’ illegittima anche la proroga al 30.09.2027, Non dice nulla lo “sventolato accordo” tra lo stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027:

A) non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto;

B) in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della corte di giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.

Le concessioni non sono più efficaci e di conseguenza questa estate nessuno potrà contestare il diritto generalizzato e gratuito di accedere su tutti gli arenili demaniali italiani per prendere il sole e fare i begni.

Il Tar Liguria si era già espresso lo scorso Dicembre (insieme ai Tar Lazio -Latina- e Campania) ritenendo “non conforme al diritto unionale” l’ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

Con sentenza di ieri (Tar Liguria, I, n.183 del 19.02.2025) non solo lo ha ribadito, ma ha completamente “buttato nel cestino” il millantato accordo scritto tra Italia e Commissione U.E. sull ennesima e vergognosa proroga “concessa a non gratuita richiesta” dal Governo-Parlamento ai balneari sino al 2027.

Anzi, ad adiuvandum, ha specificato che in ogni caso esso non varrebbe nulla in quanto non potrebbe mai contrastare il “dictum” della Corte di Giustizia in ordine alla incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

Altro principio espresso riguarda la materia degli indennizzi sbriciolando anche in questo caso, giuridicamente, i diritti speranzosi che i balneari confidavano su di essi.

Su questo tema devono prestare molta (ma molta) attenzioni gli enti locali in prospettiva di un potenziale danno erariale che la Corte dei Conti potrebbe richiedere loro (oltre alle richieste risarcitorie che avanzeranno i nuovi concessionari vincitori di aste contro i provvedimenti di aggiudicazione che dovessero imporre loro indennizzi illegittimi per ristorare i concessionari uscenti su “beni amovibili” che gli stessi uscenti hanno l’obbligo di portasi a casa una volta cessata la vecchia concessione).

Alla luce di questa importante pronuncia è chiaro che la prossima estate non esistono “titoli efficaci” per gestire stabilimenti o quant’altro sulla spiaggia. Il “bonus” era già scaduto il 31.12.2023 e solo una gentile “concessione del principe” aveva salvato la passata stagione turistica.

Non esistono più giustificazioni di sorta. Questa estate al mare si va gratis e nessuno può dire nulla. Stendete asciugami e piantate ombrelloni dove vi pare!!!

Gli abusivi non siamo certamente noi, comuni e mortali cittadini che chiediamo solo di prendere il sole e fare bagni utilizzando “beni comuni della collettività”.

Anzi, le istituzioni, da quelle politiche a quelle amministrative di controllo, hanno l’obbligo di tutelare “il sacrosanto” diritto di ognuno di noi di utilizzare le spiagge gratuitamente e non di coprire gli abusi e l’ illegittima occupazione del demanio marittimo da parte di chi non è più coperto da titoli.

È dal 9 Novembre 2021 (sentenze gemelle dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) che i comuni costieri avrebbero dovuto adeguarsi al termine da esse previsto: 31.12.2023.

Invece la “politica” e i partiti di tutti gli schieramenti (con rare eccezioni di sindaci virtuosi), hanno continuato a far marchette elettorale ai balneari e questi sono i risultati.

Roberto Biagini

Presidente Associazione Mare Libero

La sentenza del Tar della Liguria