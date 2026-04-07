Condannato in Sicilia va a vivere a Coriano: “Arrestato”

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Cesena, in collaborazione con i colleghi di Coriano, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, a carico di un 34enne, originario della provincia di Catania.

L’uomo – che a seguito di serrati accertamenti svolti dai carabinieri, nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato nel comune di Coriano (RN), dove da alcuni mesi dimorava – a seguito di una condanna inflitta nel dicembre 2024 dalla Corte D’Appello di Messina, deve scontare una pena di anni 1, mesi 9 e giorni 7 di reclusione nonché mesi 6 di arresto oltre al recupero dell’ammenda di euro 1.000, poiché ritenuto colpevole di “reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione”, commessi nella provincia siciliana, dove all’epoca abitava.

Il 34enne, al termine delle formalità di rito operate, è stato condotto presso il carcere di Rimini dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sconterà la pena inflitta.