Confcommercio Rimini, Zanzini: “Bene Ordinanza per decoro degli esercizi con distributori automatici”

Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio della provincia di Rimini interviene sull’annuncio di una Ordinanza comunale che mira a contrastare la problematica del decoro nei pressi degli esercizi con distributori automatici presenti nelle zone centrali della città.

“Iniziativa che apprezziamo, affinché Rimini sia vivibile e attrattiva dobbiamo tutti avere il coraggio di accelerare sulla riqualificazione e nei perimetri dettati dagli hub urbani e di prossimità avremo una grande opportunità: riappropriarci delle nostre città con spazi, negozi e locali riqualificati puntando ad un commercio di qualità e contrastando la desertificazione commerciale.

“Voglio sottolineare il nostro apprezzamento – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini – per l’annuncio dell’amministrazione del Comune di Rimini sull’imminente pubblicazione di una Ordinanza che mira a contrastare la problematica del decoro nei pressi degli esercizi con distributori automatici presenti nelle zone centrali della nostra città. Questa forma speciale di vendita, non comportando la presenza di esercenti o dipendenti, può creare criticità al decoro e alla sicurezza.

La decisione dell’amministrazione di regolamentare questo aspetto è un segnale positivo, che certifica la volontà di andare verso un nuovo modo di vivere e di fare impresa nella nostra città. Troppo importante mantenere il centro storico di Rimini luogo vivibile e attrattivo: abbiamo una grande eccellenza con evidenze storico-culturali uniche al mondo, un centro riqualificato con una imponente opera pubblica migliorativa. Tutto questo va valorizzato e va preservato a vantaggio di cittadini, imprenditori e turisti. Sono numerosi i provvedimenti normativi a livello nazionale che stanno fornendo strumenti per preservare i centri storici, come la Legge Madia e l’articolo 52 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Inoltre, grazie ai perimetri degli Hub urbani e di prossimità (sono tre nel Comune di Rimini, tra cui il centro storico, quelli candidati al progetto di riqualificazione da attuare attraverso la Legge Regionale dell’Emilia Romagna sull’economia urbana) avremo una grande opportunità: quella di riappropriarci delle nostre città con spazi urbani, negozi e locali riqualificati puntando ad un commercio di qualità, tipico, sostenibile e identitario per contrastare la desertificazione commerciale. Ciò non può prescindere da regolamenti sul decoro per gli esercizi già in essere e dal rispetto di parametri di qualità per quelli nuovi. Di pari passo, servirà incentivare chi vuole fare impresa inserendosi in questo nuovo contesto.

Affinché Rimini diventi sempre più attrattiva – chiosa il presidente provinciale di Confcommercio – dobbiamo tutti avere il coraggio di accelerare sulla riqualificazione: culturale, turistica, ricettiva, commerciale. Per farlo non possiamo ignorare le criticità aspettando alla finestra. La pianificazione e riqualificazione, che non può prescindere dal decoro e dalla sicurezza dei luoghi, è una sfida che dobbiamo cogliere, una grande opportunità per costruire un futuro roseo per il nostro territorio rendendolo appetibile per chi ci vive, ci lavora e per chi la sceglie per trascorrere le vacanze. Con la giusta unità d’intenti tra pubblico e privato e una visione strategica della programmazione urbanistica e commerciale possiamo vincere questa sfida”.