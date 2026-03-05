Conflitto in Medio Oriente: l’area vale 3,4 miliardi di esportazioni. Rimini tiene

“Il conflitto divampato in Medio Oriente interessa un’area strategica per la fornitura di commodities energetiche e per le vendite di prodotti made in Italy. Un prolungamento della guerra in Medio Oriente – spiega nel suo ultimo report Confartigianato Imprese Emilia-Romagna – alza l’incertezza per le imprese, compromettendo la ripresa in corso degli investimenti e accentuando la frenata del mercato del lavoro. Un blocco dello stretto di Hormuz riduce l’offerta mondiale di petrolio e di GNL, generando spinte al rialzo dei prezzi dell’energia, con un significativo impatto recessivo”.

Nel 2025 (ultimi dodici mesi a settembre 2025) le imprese italiane esportano prodotti manifatturieri nell’area del Medio Oriente per 27.303 milioni di euro1, pari al 4,5% dell’export manifatturiero totale. Nei primi 9 mesi del 2025 l’export verso il Medio Oriente è salito del 6,9%, facendo meglio del +3,5% della media del made in Italy.

Per l’Emilia-Romagna l’export manifatturiero destinato all’area del Medio Oriente vale 3.442 milioni di euro (ultimi 12 mesi a settembre 2025), pari al 12,6% dell’export nazionale destinato a questi mercati, posizionandosi al terzo posto per valore delle esportazioni dopo Lombardia (29,9%) e Toscana (14,9%).

Tra le province emiliano-romagnole vediamo un maggiore valore delle esportazioni manifatturiere verso il Medio Oriente per Bologna, che con 1.038 milioni di euro esporta un terzo del valore regionale (il 30,1%) e si posiziona al sesto posto tra le province italiane per valore del venduto. Segue Modena con 878 milioni di euro (il 25,5% dell’export regionale) che si posiziona al settimo posto nel ranking nazionale.

Qual è, invece, la situazione per la provincia di Rimini?

In questo scacchiere geopolitico ed economico, la provincia di Rimini gioca una partita di nicchia ma significativa, mostrando segnali di resilienza pur in un contesto di estrema incertezza.

Nell’ultimo anno (dati aggiornati a settembre 2025), le imprese riminesi hanno esportato prodotti manifatturieri verso il Medio Oriente per un valore complessivo di 134 milioni di euro. Questa cifra rappresenta il 3,9% dell’intero export regionale destinato a quell’area, posizionando la provincia al 47° posto nella classifica nazionale per valore del venduto. Sebbene Rimini non raggiunga i volumi miliardari di Bologna o Modena, l’area mediorientale incide per il 4,9% sul totale delle sue esportazioni manifatturiere, con un grado di esposizione rispetto al PIL provinciale pari all’1,08%.

Il dato più interessante riguarda la dinamica dei flussi. Mentre l’export manifatturiero totale della provincia di Rimini ha subito un crollo verticale del -38% nei primi nove mesi del 2025, le vendite verso il Medio Oriente hanno mostrato una tenuta sorprendente, limitando la flessione ad appena l’-1,1%. Questo scollamento indica che i mercati dell’area, trainati da giganti come Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, hanno continuato a richiedere beni riminesi nonostante la frenata generale del territorio.

Entrando nel cuore del tessuto produttivo locale, emerge il ruolo cruciale delle Micro e Piccole Imprese (MPI). I settori a forte vocazione artigiana — come alimentare, moda, legno-arredo e metalli — pesano per oltre la metà dell’export riminese verso il Medio Oriente, con un’incidenza del 54,0%. In termini monetari, le MPI riminesi hanno generato un valore di 8,8 milioni di euro negli ultimi dodici mesi presi in esame. Anche in questo segmento si osserva una stabilità maggiore rispetto alla media: il calo delle vendite MPI verso l’area è stato contenuto allo -0,7% nei primi nove mesi del 2025.

Tuttavia, l’ottimismo per la tenuta commerciale è oscurato dalle nubi della crisi energetica. Il Medio Oriente non è solo un mercato di sbocco, ma il polmone energetico da cui l’Italia attinge il 27,4% delle sue importazioni di petrolio e gas. Il report avverte che un eventuale blocco dello stretto di Hormuz, dove transita il 26,6% del petrolio mondiale, innescherebbe rincari insostenibili. Per le imprese di Rimini, già messe alla prova da costi energetici che preoccupavano il 24,4% degli imprenditori già alla fine del 2025, un nuovo shock dei prezzi potrebbe erodere i margini di profitto e compromettere la ripresa degli investimenti.