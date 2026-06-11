Consolini volley, Alessandro Mamprin entra nello staff tecnico

La Consolini Volley rafforza il proprio staff tecnico con l’arrivo di Alessandro Mamprin, 26 anni, originario di Padova, che ricoprirà il ruolo di assistant coach nella prossima stagione.

Mamprin arriva a San Giovanni in Marignano dopo un percorso costruito tra pallavolo indoor e beach volley, maturando esperienze in realtà di primo piano del panorama nazionale. Il suo cammino nel volley al coperto è iniziato alla Synergy Volley Venezia, tra settore giovanile e Serie B2, per poi proseguire al Volley Team Club, dove ha lavorato come secondo allenatore e scoutman in Serie A3. In quella stagione la squadra ha raggiunto la finale di Coppa Italia, la finale di Supercoppa e la finale playoff per la promozione in A2. Parallelamente ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, contribuendo al raggiungimento del dodicesimo posto alle finali nazionali.

Accanto all’attività indoor, Mamprin ha sviluppato un importante percorso nel beach volley, settore nel quale opera dal 2019. Nel suo curriculum figurano due scudetti giovanili di categoria, la vittoria del Trofeo delle Regioni Under 17 con la selezione femminile del Veneto e due stagioni di collaborazione con la Nazionale italiana. Nella scorsa stagione ha inoltre fatto parte dello staff che ha accompagnato la selezione azzurra al quinto posto agli Europei Under 18 femminili disputati a Corigliano Calabro.

L’ultima esperienza professionale lo ha visto impegnato all’Imoco Volley Conegliano, una delle società più titolate del panorama europeo, dove ha ricoperto i ruoli di scoutman e assistente allenatore. Un percorso che ora prosegue con la nuova avventura in Romagna.

“Arrivo a questa nuova avventura con grande entusiasmo e con la voglia di mettere a disposizione della società tutte le esperienze maturate nel corso degli anni”, dichiara Mamprin. “Sono molto felice dell’opportunità che mi è stata concessa e desidero ringraziare la società per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso, lavorare insieme a staff e atlete e contribuire alla crescita e agli obiettivi del club!”, conclude il nuovo assistant coach della Consolini Volley.