Coop Alleanza 3.0 dalla parte degli animali abbandonati: torna il progetto “Una cuccia per tutti”

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, torna il progetto “Una cuccia per tutti”: dal 1°ottobre al 31 dicembre, l’1% del ricavato della linea a marchio Coop, Amici speciali dedicata a cani e gatti, sarà devoluto 52 strutture di accoglienza che nei territori di presenza della Cooperativa – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – si occupano di animali in difficoltà o abbandonati. Si tratta di canili, gattili ma anche centri per la fauna selvatica.

“Una cuccia per tutti” è un progetto in linea con i valori di solidarietà e sviluppo armonico di Coop Alleanza 3.0. L’abbandono degli animali domestici, infatti, è purtroppo ancora un grave problema, specialmente durante il periodo estivo. Si tratta di un atto crudele nei confronti dell’animale abbandonato, che ha anche delle forti ripercussioni su tutta la comunità: dal rischio di incidenti stradali alle difficoltà di gestione delle strutture che accolgono gli animali, che si trovano in sovraccarico. Per queste ragioni, Coop Alleanza 3.0 ha a cuore la sensibilizzazione dei suoi soci e clienti contro l’abbandono e offre un sostegno economico all’attività quotidiana dei principali canili e gattili pubblici presenti in ciascuna provincia in cui la Cooperativa è presente.

Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, partecipa al progetto “Una cuccia per tutti” con le stesse modalità presenti nei negozi fisici della Cooperativa. Anche l1% degli acquisti della linea “Amici speciali” effettuati su EasyCoop PetStore, il nuovo e-commerce di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici, partecipa all’iniziativa. EasyCoop PetStore copre tutti territori in cui sono presenti i negozi Coop Alleanza 3.0.

Coop Alleanza 3.0 devolverà un contributo alle strutture territoriali per animali in difficoltà, derivante anche dall’1% degli acquisti dei prodotti della linea “Amici Speciali” effettuati tramite il sito EasyCoop e su EasyCoop PetStore.

Nel 2024, grazie alla collezione Peanuts – composta da peluche, accessori e oggetti per animali – sono stati devoluti tramite Una cuccia per tutti 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi tra il 5 settembre e il 1° dicembre in favore di 46 strutture tra canili, gattili e centri per la fauna selvatica sostenendo chi ogni giorno si prende cura degli animali abbandonati o feriti. Il contributo complessivo di 51mila euro è stato distribuito tra le 51 Zone soci dei territori in cui la Cooperativa opera.

Coop Alleanza 3.0, in coerenza con la sua missione solidale, è al fianco dei canili e delle associazioni e degli enti locali che si occupano del recupero e la cura degli animali abbandonati, anche con una giornata di donazioni dedicata all’aiuto degli amici a 4 zampe.

A luglio 2025 con “Dona la spesa” rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà in oltre 220 punti vendita della Cooperativa, sono state raccolte più di 63 tonnellate di merci per gli animali, destinate a più di 170 associazioni e realtà locali per aiutare cani e gatti senza famiglia.

Anche EasyCoop, il servizio di e-commerce della Cooperativa, ha fornito un contributo concreto dando la possibilità ai clienti di donare fino a fine luglio: sono andate in solidarietà oltre 350 box per gli amici a 4 zampe, per un totale di oltre 1,2 tonnellate di prodotti, destinate a Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Per informazioni è possibile consultare la sezione del sito di Coop Alleanza 3.0, all.coop/unacucciapertutti