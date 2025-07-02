Coop Alleanza 3.0: “Dona la spesa” in 131 negozi dell’Emilia Romagna

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0 torna “Dona la spesa”, l’iniziativa della Cooperativa per la raccolta di prodotti che il 5 luglio sarà rivolta agli animali abbandonati e in difficoltà, nel fine settimana della Giornata Antiabbandono.

In Emilia-Romagna l’appuntamento coinvolgerà 131 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0.

L’appuntamento del 5 luglio complessivamente si terrà in oltre 220 supermercati e ipercoop – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – inclusi i negozi Amici di casa Coop, ed EasyCoop (www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa.

All’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni ed enti aderenti distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

La raccolta è organizzata con più di 170 associazioni ed enti su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati.

La raccolta avverrà col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione.

Questa iniziativa nel 2024 ha permesso di raccogliere negli oltre 200 negozi della Cooperativa coinvolti più di 60 tonnellate di merci per gli animali, destinandole a oltre 180 associazioni e realtà locali per aiutare cani e gatti senza famiglia. Gli utenti di EasyCoop hanno continuato a fornire un contributo concreto donando con un semplice click circa 350 kg di prodotti per i nostri piccoli amici a 4 zampe, destinati a Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa.

EasyCoop: il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 è anche solidale

Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, partecipa all’iniziativa “Dona la spesa” per gli animali in difficoltà. Fino al 20 luglio nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, gli utenti potranno donare all’ ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali box contenenti prodotti di prima necessità per gli amici a quattro zampe semplicemente con un click sul sito o da App.

Il servizio EasyCoop è attivo in quasi 300 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 500 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre. In Emilia-Romagna, è possibile ritirare la spesa online anche presso uno dei 15 locker refrigerati presenti nelle province di Modena, Bologna e Ferrara.

I negozi di Coop Alleanza 3.0 coinvolti nell’iniziativa sono distribuiti come segue:

• 31 a Bologna e provincia

• 6 nella provincia di Forlì-Cesena

• 10 a Ferrara e provincia

• 27 a Modena e provincia

• 5 a Piacenza e provincia

• 11 a Parma e provincia

• 9 a Ravenna e provincia

• 22 a Reggio Emilia e provincia

• 10 a Rimini e provincia