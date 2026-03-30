Cooperative sociali romagnole: “Serve un nuovo patto con le istituzioni”

Le cooperative sociali della Romagna chiedono un nuovo patto con la politica e con le istituzioni per affrontare una fase che viene definita di forte trasformazione del settore. È il messaggio emerso dall’assemblea di Legacoop Romagna, riunita questa mattina a Faenza, nella sede di Zerocerchio, per fare il punto sulle criticità e sulle prospettive del comparto.

Al centro dell’incontro c’è stato il ruolo sempre più ampio che la cooperazione sociale svolge nei territori, a contatto diretto con bisogni che attraversano l’intera società. Il comunicato definisce infatti il settore come “un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”.

I numeri fotografano una presenza strutturata e diffusa in tutta la Romagna. Le cooperative sociali associate a Legacoop Romagna sono 45, distribuite nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, pari al 7% del totale regionale. Di queste, 26 operano nei servizi socio-educativi, 11 nell’inclusione lavorativa dei soci e le restanti 8 sviluppano attività in entrambi gli ambiti. Nel complesso il comparto coinvolge circa 5.500 lavoratori, oltre 6.400 soci e socie e sviluppa un valore della produzione superiore ai 347 milioni di euro.

L’assemblea è stata aperta dal presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, seguita dalle relazioni delle responsabili di settore Elisabetta Cavalazzi e Simona Benedetti, e si è conclusa con l’intervento del presidente nazionale di Legacoopsociali, Massimo Ascari. Nel corso della mattinata si è sviluppato anche un confronto molto partecipato con diversi rappresentanti delle cooperative del territorio.

Dal dibattito è emerso un quadro articolato di problemi e trasformazioni che stanno incidendo in modo diretto sull’organizzazione dei servizi e sul lavoro delle cooperative. Tra i temi indicati nel comunicato compaiono “invecchiamento della popolazione, denatalità, integrazione multiculturale, doppie diagnosi, il tema dell’abitare, nuove fragilità”, insieme a una crescente difficoltà nel riconoscimento formale di alcuni bisogni e alla percezione di un sistema sempre più competitivo e meno leggibile.

Le cooperative segnalano inoltre criticità legate ai bandi pubblici, che secondo quanto emerso “non riconoscono la specificità della cooperazione sociale”, oltre a una crescente “confusione con altri tipi di soggetti” e a una “dimensione inedita di concorrenza”. Tra le priorità richiamate nell’assemblea c’è anche quella di rilanciare il modello emiliano-romagnolo di integrazione, coprogettazione e concertazione, con l’obiettivo di evitare che strumenti nati per costruire politiche condivise si trasformino soltanto in meccanismi di contenimento dei costi.

Uno dei punti più critici emersi riguarda poi la difficoltà nel reperire personale, soprattutto in figure professionali considerate centrali per il funzionamento dei servizi. Il comunicato cita in particolare operatori socio-sanitari, infermieri, educatori e autisti, richiamando la necessità di affrontare il tema anche sul piano salariale per evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

In questo contesto, le cooperative chiedono un salto di qualità nei rapporti con gli enti pubblici. Il documento parla chiaramente della necessità di “un nuovo patto con gli enti pubblici e gli amministratori”, insieme a un lavoro più incisivo sul piano dell’identità e della comunicazione, per recuperare attrattività e riconoscibilità sia verso il mondo del lavoro sia verso le istituzioni e l’opinione pubblica.

A sintetizzare questa posizione sono le responsabili di settore Elisabetta Cavalazzi e Simona Benedetti, che nel comunicato affermano: “La cooperazione sociale vuole tornare a essere protagonista nella definizione delle strategie che la riguardano”. E aggiungono: “I cittadini apprezzano la qualità dei servizi, vogliamo che la associno il più possibile alla qualità dello strumento cooperativo”.

Nel loro intervento, Cavalazzi e Benedetti insistono anche sulla necessità di rafforzare il legame tra identità cooperativa e riconoscimento pubblico del lavoro svolto. “Per essere riconosciuti come protagonisti dell’economia sociale dai soci, dalle istituzioni e dalle comunità dobbiamo investire sulla nostra identità ed essere coerenti con i valori della nostra mission originaria, comunicando in maniera coerente lo straordinario valore che le cooperative esprimono sul territorio”, dichiarano.

Le due responsabili sottolineano inoltre che il settore conserva una forte capacità di innovazione, che può diventare la base per una nuova interlocuzione con il pubblico. “Questo settore ha una capacità di innovazione e sperimentazione comprovata nel tempo, da cui può partire una nuova e più efficace interlocuzione con l’ente pubblico”, spiegano, indicando tra gli obiettivi la costruzione di “progettualità che mettano in rete differenti attività, professionalità e aree di intervento” e il rafforzamento della collaborazione tra cooperative sociali e imprese di altri comparti.

A chiudere i lavori è stato il presidente nazionale di Legacoopsociali, Massimo Ascari, che ha richiamato la necessità di tenere insieme missione sociale, qualità del lavoro e capacità di innovazione. “L’identità della cooperazione sociale nasce dalla sua missione, che è espressa nei nostri statuti: rispondere ai bisogni delle persone, sempre crescenti, ma anche offrire le migliori condizioni di lavoro ai nostri soci e i nostri lavoratori, che meritano di vedere riconosciuti il loro impegno e la loro professionalità, in primo luogo nelle tariffe e nei bandi dei committenti”, ha affermato.

Ascari ha poi messo in guardia da una possibile perdita di specificità del settore in un contesto sempre più affollato di soggetti diversi. “Il mondo del sociale oggi è ampio, non ci sono solo le cooperative: dobbiamo evitare che finisca per rispondere a logiche diverse da quelle che l’hanno caratterizzato storicamente, magari sull’onda del trend mediatico del momento”, ha detto. Infine, ha richiamato il tema dell’innovazione come leva strategica: “Il futuro passa anche dalla nostra capacità di sperimentare e innovare il sistema: lavoriamoci insieme, investiamo sulla ricerca”.