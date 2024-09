Coriano: intitolata ieri la rotonda a Marco Simoncelli

Cerimonia di intitolazione, ieri pomeriggio, della rotonda di via Marano, all’altezza di via Saragat.

Installato un totem disegnato da Aldo Drudi.

“Questo tributo a Marco Simoncelli – ha dichiarato Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini – arriva dal cuore perché Marco è nel cuore dei corianesi, degli sportivi e di migliaia di tifosi, italiani e stranieri. L’opera, posta al centro di una rotatoria che porta i suoi colori, vuole essere un simbolico abbraccio di Marco a chi lo ricorda come campione o anche a chi lo ha conosciuto per la sua simpatia e per il suo modo di fare verace, nella sua semplicità e grandezza. Ringrazio Aldo Drudi per aver ancora una volta lasciato la sua magnifica impronta a Coriano in nome di Marco.Con questo omaggio, il comune di Coriano conferma la sua cultura legata allo sport e l’amore verso il campione corianese”.

“Con il suo talento e la sua simpatia – dice Domenica Spinelli, Vice sindaco di Coriano – Marco ha portato il nome di Coriano nel mondo. Grazie ad un percorso partito da lontano abbiamo negli anni organizzato tante occasioni di ricordo e segni tangibili, a partire dall’inaugurazione nel 2012 della galleria museale ‘La Storia del Sic’ curata da Aldo Drudi fino alla intitolazione di installazioni, podi, murales, simboli sparsi ovunque nel nostro territorio. Oggi dedichiamo un’altra opera d’arte a Marco a coronamento di un affetto che sarà sempre in tutti noi”.

Aldo Drudi: “E’ sempre un privilegio adoperarmi per Marco e per la sua famiglia. Il comune di Coriano mi ha dato la possibilità di creare qualche cosa di particolare per la rotonda d’ingresso alla città. Abbiamo lavorato prendendo spunto dai segni grafici presenti sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, adattandoli nel colore, impiegando le tinte classiche del Campione, nero, bianco e rosso. Allo stesso tempo abbiamo scelto quattro immagini iconiche di Marco per realizzare un grande totem luminoso, alto 5 metri, che accoglierà i tifosi all’entrata della città. La rotonda Simoncelli è un’altra opera allestita nel comune di Coriano che si aggiunge al museo La casa del Sic. Con affetto Aldo Drudi”.