Coriano: Raccolta differenziata. Coriano Comune più virtuoso

A Coriano la raccolta differenziata continua a crescere. Secondo i dati del resoconto sul 2023 curato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Arpae, Coriano ha raggiunto l’ottima performance dell’87,2% di rifiuti differenziati, 2 punti in più rispetto al 2022 (era l’85,3%) confermandosi per la seconda volta il Comune con la più alta percentuale in Provincia di Rimini di raccolta differenziata.

Complessivamente sono stati prodotti 6.211.563 kg di rifiuti differenziati, una quantità assai superiore rispetto alla indifferenziata pari a 911.730 kg.

Un dato in costante e continua crescita, circa 10 punti in più rispetto al 2021 quando la raccolta differenziata era attestata al 76,8%.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che premia innanzitutto i corianesi perché sono loro che fanno lo sforzo maggiore – dichiara l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -. Conferire i rifiuti nel modo corretto fa la differenza per ridurre l’inquinamento ambientale e per promuovere uno stile di vita rispettoso della natura che ci circonda. Anche per il 2024 e il 2025 abbiamo rinnovato la convenzione con le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, per effettuare controlli a tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Nel 2023 hanno svolto 53 servizi di controllo e percorso, tra parchi, strade e varie aree pubbliche, 2675 chilometri. Negli ultimi anni, grazie alla loro attività in sinergia con Polizia locale e Carabinieri forestali, siamo riusciti a sensibilizzare maggiormente i cittadini intervenendo dove necessario nei casi di comportamenti scorretti. L’attenzione per l’ambiente e l’economia circolare sono un punto fermo, stiamo lavorando anche sull’efficientamento energetico del comune di Coriano e sulla pubblica illuminazione, non a caso domani saremo presenti agli Stati Generali della Green Economy ad Ecomondo”.

Sul versante della pulizia e manutenzione stradale sono inoltre aumentati i servizi di spazzamento meccanico. Quest’anno, dopo le frazioni di Mulazzano, S. Andrea in Besanigo e parcheggio del centro commerciale Ausa a Cerasolo, si aggiungeranno gli spazzamenti in via Circonvallazione e via Piane, nel tratto compreso tra il centro sportivo e la Casa della Salute e parcheggi adiacenti e, fino a dicembre, ossia nel periodo maggiormente interessato alla caduta del fogliame, anche nelle vie Garibaldi, Marano, Europa e Marzabotto. Posizionati infine 20 nuovi cestelli stradali per lo svuotamento rifiuti.

In copertina: Anna Pazzaglia, assessore all’Ambiente