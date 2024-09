Coriano: torna la rassegna teatrale per famiglie al Teatro Cor.Te

A novembre, il Teatro Corte Coriano accoglie per il tredicesimo anno consecutivo “A CorTe Ragazzi – spettacoli per piccoli e grandi spettatori” la rassegna teatrale dedicata alle famiglie che promette sei appuntamenti imperdibili con il mondo delle fiabe e del fantastico. La manifestazione, sempre molto attesa e partecipata dal pubblico, si svolgerà da domenica 3 novembre a domenica 8 dicembre e rappresenta un momento di grande convivialità per il pubblico delle giovani coppie con bambini. Organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, “A CorTe Ragazzi” si conferma come una rassegna educativa, formativa e divertente, capace di attrarre spettatori di tutte le età. Quest’anno, il cartellone ospiterà compagnie teatrali di grande prestigio provenienti da diverse regioni d’Italia, tra cui ATGTP – Teatro Pirata da Ancona (Marche), LaGrù Teatro sempre dalle Marche, Il Teatrino dei Fondi di San Miniato (Toscana), Accademia Perduta Romagna Teatri da Bagnacavallo (Emilia Romagna), Tanti Cosi Progetti da Ravenna (Emilia Romagna) e Teatro Moro da Treviso (Veneto). Infine chiudono la rassegna con un loro cavallo di battaglia, la Compagnia Fratelli di Taglia, organizzatori della rassegna, che porteranno sul palco del CorTe, “ALICE”, già vincitore del Premio “Uccellino Azzurro” – miglior spettacolo e miglior attore.

Il calendario:

inizio spettacoli ore 16.30

Domenica 3 novembre

ATGTP – Teatro Pirata

LE AVVENTURE DI PULCINO

Domenica 10 novembre

La Gru Teatro

STORIE NELL’ARMADIO

Domenica 17 novembre

Teatrino dei Fondi

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

Domenica 24 novembre

Accademia Perduta / R. T.

ZUPPA DI SASSO

Domenica 1 dicembre

Teatro Moro

MAGICHE BOLLE

Domenica 8 dicembre

Compagnia Fratelli di Taglia

ALICE

INGRESSI: bambini 5 euro (dai 3 ai 14 anni, sotto i 3 anni gratuito) adulti 7 euro

Carnet abbonamento 6 spettacoli: bambini 18 euro – adulti 30 euro

Info e prenotazioni:

Prevendita online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

Prenotazioni tel. 329 9461660

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

In copertina: zuppa di sasso