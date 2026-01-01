Corrida di San Silvestro, oltre 400 runner a Rimini per l’edizione del decennale

La 10ª edizione della Corrida di San Silvestro ha richiamato a Rimini oltre 400 sportivi provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più partecipati del periodo di fine anno. L’evento di running, inserito nel calendario del “Capodanno più lungo del Mondo”, si è svolto con il patrocinio del Comune di Rimini, in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, sotto l’egida della UISP ed è stato organizzato dal Golden Club Rimini.

Nel comunicato diffuso al termine della manifestazione si sottolinea come “la 10ª edizione della Corrida di San Silvestro è stata un autentico successo”, un risultato legato non solo ai numeri, ma anche al clima che ha accompagnato l’intera giornata. “Un decennale da record, impreziosito dalla partecipazione di atleti professionisti, appassionati, famiglie e bambini”, arrivati a Rimini per salutare l’arrivo del nuovo anno “all’insegna di una vera e propria festa sportiva, colorata e riuscita sotto ogni aspetto”.

Dal punto di vista agonistico, la gara maschile si è accesa fin dalle prime fasi. Dopo “uno spettacolare anello iniziale di un chilometro”, un gruppo di sette atleti ha preso il comando prima di affrontare il percorso dei cinque chilometri, caratterizzato dal passaggio sul Colle Belvedere e nel Ghetto Storico del Castellaccio. In salita Giovanni Bianco si è aggiudicato il Traguardo Volante e, al sesto chilometro, si è presentato al comando con un margine ridotto sugli inseguitori. Nel finale, come riportato nella cronaca, “Giovanni Bianco ha resistito alla progressione degli inseguitori imponendosi in 35’18””. Alle sue spalle, “una volata al cardiopalma” ha deciso il secondo e terzo posto, con Andrea Bonoli che ha preceduto per “appena 56 centesimi” il riminese Brayan Schiaratura.

In campo femminile, la gara è stata condotta sin dall’inizio dalla marchigiana Azzurra Ilari che, come evidenziato nel comunicato, “con una gara tutta al comando, ha conquistato il Traguardo Volante, centrando la terza vittoria consecutiva”. Ilari ha così firmato “una splendida cinquina complessiva nella Corrida di San Silvestro”, chiudendo in 43’35”07. Alle sue spalle Federica Moroni ha completato un finale in progressione, seguita da Giuseppina Piccaluga.

Ampia la partecipazione anche nelle altre categorie. I titoli di categoria hanno premiato atleti di diverse fasce d’età, mentre tra gli Allievi, nella gara sui sei chilometri, “si è imposto Kuang Gatluak (CUS Urbino) davanti al riminese Carlo Alberto Gardini”. In campo femminile successo per Chiara Sabattini del Golden Rimini. Nella prova giovanile Under 15, sulla distanza di un chilometro, “in campo maschile si è imposto il riminese Elia Leoni”, mentre tra le ragazze ha prevalso Chiara Incerti, davanti alle sorelle Sophia ed Emma D’Angelo.

Il comunicato segnala infine una forte presenza anche sul piano associativo, con numerose società rappresentate lungo il percorso, e ricorda che “foto e classifiche sono disponibili online su www.goldenclubrimini.it”. Lo sguardo è già rivolto al futuro: “Prossimo evento 8 febbraio 2026 per la 1ª Carnival Run”, nuovo appuntamento che andrà ad arricchire il calendario sportivo cittadino.